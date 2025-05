FOTOS | Èxit en la primera edició de l’Akelarre Trail

Una cursa no competitiva per reivindicar el dret de les dones a córrer lliurement

Aquest divendres, 30 de maig, s’ha celebrat la primera edició de l’Akelarre Trail, una cursa no competitiva organitzada per l’Espai La Mola i acollida per la Unió Excursionista de Sabadell. El recorregut, de dotze quilòmetres i amb un desnivell de 155 metres, ha transcorregut pel Rodal del Ripoll, amb més de 200 persones inscrites,

Un dels aspectes més destacats de la cursa ha estat la doble sortida: una de no mixta a les 20.30 h i una de mixta a les 20.35 h, amb inici a les piscines Joan Serra i passant pels espais de pista que voregen el riu.

L’esdeveniment ha tingut una clara càrrega simbòlica i reivindicativa. L’objectiu principal ha estat visibilitzar que les dones han de poder sortir a córrer per on vulguin i a l’hora que vulguin, sense por ni sensació d’inseguretat.

FOTOS JUANMA PELÁEZ: