FOTOS | El Club Gimnàstic Catalunya celebra el festival de final de curs

El dissabte passat, el Club Gimnàstic Catalunya va tancar una temporada per al record amb el Festival d'estiu de final de curs amb una emocionant exhibició al pavelló del Sud. Enguany, a més, l'entitat celebra el seu 25è aniversari. "Es va agrair els personatges tècnics tota la feina feta durant el curs i també van fer una petita exhibició preparada exclusivament per les gimnastes. També vam voler homenatjar les dues gimnastes que estan entrenant al CAR i que la pròxima setmana tenen el campionat d'Espanya absolut, i també a dues més de la base que van ser medallistes al campionat de la primavera passada", explica la presidenta, Glòria Pedrós.

Un dels moments més emotius de l'esdeveniment va ser la sorpresa que les entrenadores van fer a les seves alumnes. "Va ser molt maco perquè totes les entrenadores que tenim són o han estat gimnastes del club i llavors fa que sigui com una petita família. Van fer elles també una exhibició que a les alumnes els va agradar molt", recorda. Pedrós opina que l'entitat es troba "en un gran moment" i ja mira amb optimisme al futur. "La perspectiva és molt bona. Estem creixent molt en tots els sentits. Per exemple, ja vam guanyar una medalla, un equip d’absolut va pujar a primera, també tenim dues medallistes a la base i, realment, les projeccions per al mitjà termini són positives. Ens fan seguiment des de la Federació Catalana i l'Espanyola, que això també té importància", diu.

Entre els reptes de futur, els objectius que es marquen des del club són molt clars i amb una línia progressiva clarament continuista. "Volem seguir creixent a nivell de valors i formar esportistes. Estem intentant incorporar més tècniques de meditació i confiança, també per saber gestionar frustracions. A nivell de tècnica d'aparells i controls abans de cada competicio important volem donar una passa endavant, que ja ho hem fet, però créixer en aquest sentit per tenir totes les eines per continuar millorant", assegura la presidenta.

