Un segle de vida, amor i energia inesgotable: "He tingut molta sort i m'he sentit molt estimada sempre" Jan Cañadell Puigmartí
L'esquema de les vetlladores a l'escola, en un curs amb més complexitat a l'aula: "Hem perdut la meitat d'hores" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CE Sabadell tanca la trilogia d'enfrontaments a Andalusia amb un 'partit trampa' Marc Segarra Rodríguez
FOTOS | El Cercle Sabadellès presenta els seus equips per a la temporada 25-26
Prop de 600 esportistes de les seccions de tennis, pàdel, natació i futbol van desfilar per les instal·lacions de l'entitat