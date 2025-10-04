ARA A PORTADA

Esports

FOTOS | El Cercle Sabadellès presenta els seus equips per a la temporada 25-26

Prop de 600 esportistes de les seccions de tennis, pàdel, natació i futbol van desfilar per les instal·lacions de l'entitat

  • Els esportistes de l'entitat, davant de les autoritats durant la presentació -
Publicat el 04 d’octubre de 2025 a les 10:41

Multitudinària posada de llarg del Cercle Sabadellès a les portes de l'inici de la nova temporada. Prop de 600 esportistes van desfilar pel camp de futbol-7 de l'entitat en una presentació que va omplir el recinte. Van començar sortint els membres de les escoles de tennis, després va ser el torn del pàdel, seguida de la natació i amb el tancament dels equips de futbol. De petits a grans, tots van inaugurar plegats la 25-26.

El president Josep Lluís Llusià, que tot just arrenca la seva primera temporada en el càrrec, va voler agrair tots els familiars el suport i la confiança. "Avui presentem les seccions esportives de l'entitat, però també els socis del futur. Això sense vosaltres no seria possible", va afirmar. També la regidora d'esport de l'Ajuntament, Montse González, va donar l'enhorabona al Cercle i va avisar que "tenim projectes en marxa". Tot això abans del simbòlic acte d'hissar la bandera, a càrrec d'esportistes representants de cada secció, i la gran foto de família que va tancar l'acte. Temporada en marxa al carrer de Bellaterra.

 

