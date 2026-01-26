Derrota cruel del FS Sabadell Femení en un duel directe a la zona baixa

Cruel derrota de les arlequinades en la visita del CN Caldes a Can Balsach (2-3). El conjunt dirigit per Xavi Muñoz tenia una gran oportunitat de donar un cop sobre la taula amb la segona victòria consecutiva davant d’un rival directe de la zona baixa de la Segona Divisió Nacional.
Les sabadellenques es van avançar en els primers compassos a través de Gemma Font, però a l’equador va empatar Maria Martín. Ja a la segona meitat, Amara Ortigosa va tornar a posar per davant el conjunt local i, al tram final, es van fondre els ploms. Meritxell Martín va igualar de nou en els darrers compassos i a poc més d’un minut pel so de la botzina, les ganes de buscar la victòria van jugar una mala passada a les futbolistes locals que van veure com Kautar Azdaoui feia el definitiu 2-3. Amb aquesta ensopegada, el FS Sabadell Femení en onzena posició, però veu com la zona baixa s’apropa perillosament. La pròxima setmana visitaran el novè classificat, Grupo Reciclarte Cesar Augusta, a l’Aragó.
A la Segona B masculina, el CN Sabadell va deixar-se dos punts a la pista del Castelldefels (2-2). Juanfran Hervás va avançar els nedadors al primer temps i Aleix Molist va duplicar a l’inici de la represa, però els locals van poder igualar al tram final. L’equip de Jordi Marín encara no coneix el triomf en la segona volta de competició tot i que es manté tercer, en zona de play-off i a quatre punts del quart classificat. La jornada vinent rebran el Futsal Lleida, un dels equips de la zona baixa de la taula, al pavelló del Nord.