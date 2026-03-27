El FS Sabadell Femení s'acomiada de la Copa Catalunya als vuitens

El FS Sabadell Femení va acabar el seu camí en la Copa Catalunya d'enguany als vuitens de final. Les arlequinades van quedar eliminades del torneig després de caure a Can Balsach en el derbi vallesà davant del Lainco Rubí (1-2). Les rubinenques, que ja es van imposar fa deu dies en lliga en el mateix escenari, van tornar a demostrar la seva superioritat, tot i que van haver de suar de valent per certificar la classificació.
Va començar manant l'equip sabadellenc, que es va avançar en els primers compassos a través de Gemma Font. No va ser fins poc després de la represa que, en dos minuts, va capgirar la dinàmica per complet el conjunt visitant. Dues dianes gairebé consecutives d’Elida Tortosa van situar el resultat, a posteriori, definitiu. Ho van intentar fins al final les de Xavi Muñoz, fins i tot sortint de cinc, però ja no es va moure més el marcador. Tancada la participació en la competició, ara es tornen a centrar en la lliga les arlequinades que dissabte (17 h), al pavelló del Nord, reben l'Entrerríos Automatización, segon classificat, en un nou capítol del seu particular tourmalet.
Golejada per tornar al segon lloc
D'altra banda, a la Segona B masculina, el CN Sabadell va aconseguir un triomf vital per posar-se al dia. Els nedadors es van imposar a l'Hospitalet Bellsport per un clar 4-0 al pavelló del Nord. Juanfran Hervás va obrir el camí a l'equador del primer temps i, abans del descans, Aleix Molist va duplicar l'avantatge dels locals. A la represa va sentenciar el Club a través d'Hervás, amb el seu particular doblet, i Luis García, qui va arrodonir el triomf sobre la botzina.
Amb els tres punts, els de Jordi Marín escalen fins a la segona posició de la taula amb un punt més que el filial de Palma Futsal, que encara té un partit pendent, i tres per sobre del Ye Faky, que és quart i és el primer equip que no disputaria el play-off d'ascens a Segona. Buscarà mantenir la dinàmica el conjunt nedador aquest dissabte (19:30 h) en la visita del filial d'Industrias Santa Coloma al pavelló del Nord.