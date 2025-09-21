El FS Sabadell Femení s'estrena a Segona amb derrota a Can Balsach

Primera jornada i primera derrota de les arlequinades en el seu retorn a la categoria de plata del futbol sala femení estatal. A Can Balsach, les de Xavi Muñoz van fer un partit molt seriós davant del tercer classificat de l'any passat, un Ripollet que va ser superior i va aconseguir el triomf malgrat que les locals no van tirar la tovallola en cap moment.
D'inici, el FS Sabadell va igualar la intensitat de les visitants que amb un ritme alt de joc van intentar imposar la seva llei, però es van anar trobant amb l'única incorporació arlequinada, la portera Laura Ollé, qui va signar una bona posada en escena. Martina Álvarez o María del Rocío Serrano van portar el pes ofensiu de les ripolletenques. A l'altra banda de la pista, Gemma Font i Maria Recio van ser les úniques a inquietar la meta rival. Passat l'equador, una bona transició va servir la mateixa Álvarez per desfer la igualada inicial en el marcador. Abans del descans, Recio, la més activa de les sabadellenques, va fer treballar la portera visitant amb un parell d'intents.
A la represa, la dinàmica es va mantenir i novament Recio va buscar amb insistència la igualada en jugades personals o transicions ràpides, però sense encert. També Serrano, Nerea Oruj o Álvarez van poder duplicar l'avantatge. Precisament aquesta última va fer el seu doblet culminant una gran jugada col·lectiva amb una volea des de l'interior de l'àrea, posant coll amunt el duel per a les sabadellenques a deu pel final. Maria Isern va poder retallar i també les visitants van perdonar la sentència abans d'uns últims minuts en què Xavi Muñoz va sortir de cinc i va gaudir de diverses arribades que no va poder concretar. Estrena agredolça del FS Sabadell que va deixar bones sensacions i la pròxima setmana visitarà el CN Caldes.
Segona derrota del CNS
D'altra banda, a Segona B masculina, el CN Sabadell va signar la seva segona derrota de la temporada a la pista del Canet (5-2). Els locals es van avançar al primer temps a través de Gerard Garcia i van duplicar a l'inici del segon amb una diana de Pol Corbellini. Juanfran Hervás va retallar per als nedadors, però Corbellini i Adrià Donadeu van obrir escletxa. En el tram final, Biel Rovira va sentenciar i Alex Llamas va maquillar el resultat final sobre la botzina. Després de superar la primera ronda de Copa amb una victòria a la pista del FS Ibiza (3-5), els de Jordi Marín no poden donar continuïtat al moment i hauran d'esperar per sumar el primer triomf en lliga de la temporada. La pròxima setmana rebran el Castelldefels.