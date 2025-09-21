Un gol en el 88 deixa el filial del CE Sabadell sense el primer triomf de la temporada

A dos minuts es va quedar el filial arlequinat d'assaltar Els Canyars en la primera jornada de Lliga Elit. Els de Marc Cabestany van signar una gran posada en escena a la categoria, però van acabar cedint dos punts en el tram final, quan es trobaven amb deu homes sobre el terreny de joc davant d'un Castelldefels que està entre els candidats a ocupar la zona de privilegi enguany.
L'inici va ser molt bo del Centre d'Esports que ja en els primers compassos va inquietar amb freqüència la porteria local. El primer avís, no obstant això, va ser de l'exarlequinat Eloi Pozuelo amb un cop de cap desviat. Al quart d'hora de joc, Ousama va perdonar el primer després d'una bona jugada d'Adrián Bobi per banda esquerra. Tanmateix, poc després, el mateix Bobi va obrir el comptador amb un potent xut de falta que va tocar el travesser abans de convertir-se en el 0-1.
Els arlequinats van continuar buscant el gol malgrat l'avantatge i van fregar el segon en bones arribades d'Ousama o Ferran Duran. Abans del descans, no obstant això, els locals van donar una passa endavant i van començar a aproximar-se sobre la porteria d'Oriol Ciurans. La més clara, un cop de cap a boca de canó de Mario Gerbolés que va salvar el porter i capità de l'equip sabadellenc quan ja es cantava l'empat al límit del pas per vestidors.
Al segon temps, els castelldefelencs es van fer amb el domini, però amb un ritme baix van patir per fer mal la defensa arlequinada. Edgar Parra o Pozuelo van avisar, però sense encert. A poc menys d'un quart pel final del duel, Mario Torres va veure la segona groga deixant el Sabadell amb deu homes per defensar la renda en el tram final. El Castelldefels va avisar primer amb un gol anul·lat de Carlos Cano i, poc després, ja no va perdonar. Joan Gibert va aprofitar una bona centrada de Potu per igualar el duel en els últims compassos. Un punt molt agredolç per al Centre d'Esports que s'estrenarà a casa la pròxima setmana rebent el San Juan Montcada.