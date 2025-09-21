El KEIO CN Sabadell s'encalla en atac després del descans i perd davant del Vasas

Descafeïnada i poc soferta derrota del KEIO CN Sabadell que ha afrontat el segon partit de la fase prèvia de la Champions amb la feina feta. Els de Quim Colet, amb molt protagonisme dels jugadors joves, han caigut per 10 a 12 davant del Vasas Plaket a Can Llong. El conjunt sabadellenc s'ha encallat en atac a la segona meitat del duel i ha acabat cedint el triomf als hongaresos. Amb aquest resultat, el Club és segon i estarà al grup D de la màxima competició continental juntament amb Atlètic Barceloneta, CN Marsella i Hannover.
Després d'un inici amb aturades per part dels dos porters, Tamas Gyarfas ha obert el marcador. La resposta sabadellenca ha arribat a les mans de Sergi Cabanas en la primera superioritat del duel. Poc després, Fede Panerai ha capgirat el resultat amb un gran llançament des de sis metres i Òscar Asensio ha tancat el parcial de 3-0 aprofitant una gran passada de Tiago Carrió en zona de dos metres. Bence Bátori ha trencat la dinàmica al final del primer quart i, a l'inici del segon, ha tornat a igualar forces.
No obstant això, s'han refet novament els de Colet que amb dues dianes de Jan Pérez i Cabanas en home de més han tornat a obrir una petita escletxa (5-3). A l'equador del període, els hongaresos han donat una passa endavant, han millorat en defensa i han començat a trobar els forats en atac. Un altre gol de Bátori ha retallat distàncies i Bogdan Durdic ha igualat. Abans del descans, Peter Miklos ha confirmat el canvi de tendència amb el 5-6 amb què s'ha arribat al canvi de porteria.
En els dos primers quarts han tingut protagonisme els joves Carrió, Tomàs Soler i Nace Stromajer, novetat en la convocatòria en detriment de Jack Larsen, i en la represa ha estat el torn de Noah Romeva, qui ha fet acte de presència sota pals. L'estrena no ha estat la ideal i ha encaixat en mans de Mate Dome Dala en la primera acció. La resposta ha estat immediata per part de Cabanas, però Gyarfas ha retornat el +2 favorable als visitants en la jugada següent després d'una bona intervenció anterior de Romeva.
S'ha encallat en atac el KEIO en els minuts posteriors. Això ho ha aprofitat un clarivident Vasas per obrir distància. Domonkos Selley-Rauscher ha posat el +3 en el marcador i, després que Alberto Barroso trenqués la sequera, Soma Benjamin ha situat el 7-10. Asensio ha tornat a ajustar el resultat, però Miklos i Dome Dala han tancat el quart amb la màxima diferència del partit (8-12). A l'inici dels darrers vuit minuts, s'ha mantingut la dinàmica ofensiva, que també s'ha traslladat als hongaresos amb un gran Romeva sota pals. Ni tan sols de penal ha pogut anotar Barroso ja en el tram final. Cabanas i Averka, en els darrers compassos, han maquillat el marcador fins al 10-12 definitiu.