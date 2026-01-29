Sabadell, Shanghai o Hong Kong: “Casa ja no és un sol lloc”

"Quan els amics em pregunten què considero casa meva, no puc contestar un lloc concret. Casa és Sabadell, però també Shangai o Shenzen", narra Dani Almazán. El jove, de 26 anys, és futbolista del Eastern FC, a la Hong Kong Premier League, equip que acaba de fitxar l'exarlequinat Gianni Cassaro. "Des de petit, sempre he anat amb una pilota als peus, ve de família. Recordo començar a jugar als camps de terra i anar cada cap de setmana a veure el meu pare als estadis. Això em feia somiar que algun dia jo també podria aconseguir-ho".
I és que el seu pare, David Almazán 'Pirri', és una llegenda del futbol sabadellenc que ha voltat per moltes places nacionals i internacionals. "Tenir referents tan propers fa que et projectis més fàcilment". De fet, una altra de les persones que l'ha guiat en aquest camí és el David Villa. "És el meu ídol i tinc la sort que el puc considerar família, és com un tiet per a mi i he viscut moments que m'han marcat molt al seu costat".
Per conciliació familiar, doncs, el Dani va viure la infantesa entre mudances fins que es va establir a Sabadell. "No volia canviar de ciutat i deixar els amics que probablement no tornaria a veure mai, però amb el temps m'he adonat que aquesta experiència m’ha fet més fort i m’ha tret la por als canvis. Ara soc molt inquiet: no vull estar molts anys al mateix lloc, m’agrada explorar". Creixent entre Albacete, Saragossa o Mèrida, la capacitat d'adaptació és una de les seves grans qualitats. Això sí, assegura que els vincles més forts els ha forjat a Sabadell, quan el seu pare va penjar les botes.
La Xina: una altra manera de viure
El gir de guió definitiu de la seva història va arribar just després d'acabar les Proves d'Accés a la Universitat. "Recordo arribar a casa i notar l'ambient una mica estrany. El pare em va dir que tenia una oferta per ser entrenador a la Xina. Jo no ho acabava de veure clar, però ja sentia aquest instint de moure'm. Primer va marxar ell sol, estava encantat i ens vam acabar traslladant cap allà". Tot i ser un país molt llunyà, la Xina de seguida li va robar el cor. A més, havia començat a estudiar Direcció Hotelera, però la carrera no l'acabava de convèncer així que el canvi d'aires el va ajudar.
"Quan vaig visitar Shangai per primera vegada em va encantar. Vaig entendre que el sacrifici valia la pena. Has d’assumir que estàs a milers de quilòmetres del teu país: t’has d’adaptar tu", sentència Almazán que de seguida va posar-se a estudiar mandarí. "Els primers mesos van ser complicats perquè no teníem amics i no parlàvem l’idioma. Al principi tot sona igual, vam haver d’aprendre a sobreviure amb aplicacions mòbils i el xoc cultural va ser important", admet.
Per al futbolista, la clau és tenir paciència, prendre-s'ho amb calma. "Els xinesos semblen distants, però quan entres en el seu cercle són extremadament fidels, sempre intenten ajudar. Un cop entens els seus costums, et canvia completament la percepció". Més enllà d'estudiar moltíssim, segons el Dani, per integrar la llengua cal estar atent en les escenes més quotidianes. "Escoltar la gent al metro o al restaurant en comptes d'anar amb la teva música ajuda molt més del que sembla".
Després d'iniciar el seu periple futbolístic a l'estranger amb el Shanghai Shenhua, un dels clubs més grans del país, va arribar la pandèmia que va frenar moltes coses. La família es va mudar a Shenzen i més tard a Hong Kong, on juga actualment. També va viure una etapa molt fructífera a Puerto Rico l'any 2022. "Va ser totalment inesperat, Villa ens va comentar que buscaven jugadors i m'hi vaig llençar". Fins i tot es va proclamar campió del Carib amb el Bayamón, abans de tornar a la Xina.
El central ha viscut moltes emocions a l'Eastern pel que fa la a la participació, però també els reconeixements. "Em sento molt valorat, hem guanyat trofeus i he rebut algun premi a millor jugador del partit o a l'11 de la temporada", narra el jove que, a més, rep amb carinyo l'estima de l'afició. "Aquí et reconeixen pel carrer, però el respecte és tan gran que no volen interrompre't. Fer-te una foto amb algú no costa res i pot canviar-li el dia".
Absolutament establert al gegant asiàtic, el Dani reflexiona sobre la transcendència d'una decisió com mudar-se a 10.000 km del teu país d'origen. "Aquesta oportunitat ens ha canviat la vida, sobretot al meu germà i a mi. No em veig tornant a Europa, aquí la qualitat de vida és millor", reconeix el jugador que visualitza un futur vinculat al futbol a través de l'anàlisi o el periodisme esportiu.