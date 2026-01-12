El CN Sabadell salva un punt davant del líder i ja suma catorze jornades sense perdre a Segona B

Una setmana més sense perdre, aquesta vegada amb un valuós i treballat empat al camp del líder indiscutible del grup 3 de Segona B. El Club va sumar un punt en la seva visita al Futsal Mataró (3-3) en un partit molt igualat i competit entre els dos equips més en forma de la lliga. Els nedadors arribaven amb vuit victòries consecutives com a principal aval per competir de tu a tu a un dels grans candidats a l'ascens.
Des de l'inici, van sortir sense complexos els de Jordi Marín que es van poder avançar en els primers compassos amb avisos d'Octavi Ribé i Marc Pérez, ambdós amb bones respostes del porter local. A l'altra banda de la pista, Josep Maria va estar providencial per evitar les dianes de Juan Casas o Biel Martí en uns primers minuts de duel frenètics. El primer de la jornada va ser obra precisament de Casas en una jugada d'estratègia. La resposta sabadellenca va ser bona i Raúl Martín va gaudir d'una oportunitat immillorable d'igualar després de superar el porter, però rematar desviat en una contra. En el tram anterior al descans, Casas va duplicar l'avantatge amb un xut al pal curt, però Juanfran Hervás va culminar una bona jugada col·lectiva per situar el 2-1.
Al segon temps, Josep Maria va fregar el segon amb un xut des de la seva porteria després d'una internada a l'atac del seu homòleg mataroní i també va jugar un paper important per evitar el gol de Marc Hermosel. El premi dels nedadors el va trobar Ribé poc després. No obstant això, els maresmencs van tornar a colpejar i, en una errada, Bernat Pastor va fer el tercer dels locals. El mateix Hermosel va tenir dues grans ocasions per tornar a obrir escletxa, però les va desaprofitar i, en el tram final, va arribar la igualada. Ja en joc de cinc, German Escudero va culminar una bona triangulació per a anotar el 3-3 a 2:26 per al final.
En els darrers instants encara fa tenir el triomf a les mans el Natació amb dues ocasions clares de Ribé que es va trobar amb la bona resposta del meta. Un bon punt davant d'un Futsal Mataró que encara no havia cedit cap punt com a local i que referma l'estat de forma del conjunt nedador, aspirant a tot. Continuen tercers els de Jordi Marín, empatats amb el Palma Futsal, segon, i amb sis punts de marge respecte a l'Hospitalet Bellsport, que és quart. La pròxima jornada rebran el Canet amb l'objectiu de mantenir la dinàmica i completar una volta sencera invictes.