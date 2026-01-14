Tres sabadellencs, amb la selecció espanyola a l'Europeu d'handbol

La presència sabadellenca en l'Europeu d'handbol de Dinamarca, Suècia i Noruega serà nombrosa de nou. Ian Tarrafeta, Aleix Gómez i Dani Fernández tornaran a ser jugadors importants per a la selecció espanyola que, després del sotrac del Mundial de l'any passat, buscarà recuperar l'estatus de candidat a tot malgrat que no es troba entre les principals candidates. "Sempre que vens de fer un mal torneig, les ganes de fer-ho bé són fins i tot més grans. Hem d'anar partit a partit, sense posar-nos una pressió afegida. Primer hem de passar el grup i som conscients que un Europeu és molt llarg. Una victòria o una derrota no és definitiva i ho hem d'entendre per poder anar pas a pas", afirma Tarrafeta.
El central format a l'OAR Gràcia es troba molt consolidat a la selecció i assumeix aquest rol com a peça important en els esquemes de Jordi Ribera. "És un pas natural. Al final, a mesura que vas sumant internacionalitats, també agafes experiència. Penso que arribo en un bon moment de forma", diu. Els jugadors del Barça, Aleix Gómez, entre els millors extrems del món des de fa gairebé una dècada, i Dani Fernández, amb diversos tornejos importants a l'esquena malgrat que encara és jove, també tindran un paper clau en les aspiracions del combinat estatal de tornar al podi continental.
Per a aconseguir estar en la lluita, els 'Hispanos' hauran de superar primer el 'grup de la mort'. El conjunt espanyol debuta dijous a les 18 h davant de Sèrbia. "Hem jugat bastant en classificacions en els últims temps i sempre ens han posat les coses molt difícils. Serà molt exigent", analitza. Els altres dos duels seran contra aspirants i vells coneguts de la selecció estatal: dissabte (18 h) contra Àustria i dilluns (20:30 h) davant d'Alemanya. El combinat austríac va ser el botxí dels espanyols en l'últim campionat continental, el 2024, mentre que els alemanys van deixar la selecció sense final olímpica a París. "El sentiment de revenja sempre hi és. Quan un equip t'ha eliminat en un torneig important, és dolorós i ho recordes quan t'enfrontes de nou. Esperem poder guanyar en aquesta ocasió", afirma.
Tot això enmig d'una temporada de clubs especialment significativa per a Fernández i Tarrafeta, que han fet el salt a dos dels grans clubs europeus. L'extrem format al Creu Alta va signar pel Barça procedent de l'Stuttgart mentre que el central va canviar el Pays D'Aix pel Nantes. "La veritat que està anant molt bé. Tenia ganes de disputar la Champions, que no ho havia fet mai, i encara estic agafant el ritme de jugar cada tres dies. Hi ha molta pressió per guanyar, però és una passa endavant evident en la meva carrera i estic molt satisfet d'haver-la donat. El primer any en un lloc nou sempre és d'adaptació i estic convençut que tinc molt marge de millora", assegura Tarrafeta. Un nou repte i una oportunitat de continuar situant Sabadell en el més alt nivell de l'handbol internacional.