Quarta victòria consecutiva del CN Sabadell que ja és tercer

La particular revenja per l'eliminació al play-off de la temporada passada. El Club es va imposar al filial d'Industrias a domicili traient-se, en certa mesura, l'espineta de la 24-25, quan els colomencs van ser una autèntica bèstia negra. Els de Jordi Marín van guanyar per 1 a 4 en un duel que no només serveix per sumar el quart triomf consecutiu i la novena jornada sense perdre, sinó que també situa els nedadors per primer cop aquesta temporada en posicions de promoció d'ascens, tercers amb 21 punts.
Després d'un inici igualat amb alternatives als dos costats, els locals van obrir el marcador a través de Luis Medina. Poc després, la resposta sabadellenca va ser als peus de Blai Vargas, que va igualar abans de l'equador. El domini i ocasions del Natació van trobar la recompensa just abans del descans quan German Escudero va anotar en una acció d'estratègia.
El segon temps va estar marcat per la intensitat i ocasions per als dos equips que van trobar en els dos porters i les defenses autèntics murs fins al tram final quan els nedadors van sentenciar. Juanfran Hervás va fer el tercer en una transició i, amb els colomencs jugant de cinc, Escudero anotava el seu doblet i el definitiu 1-4. La pròxima jornada, el Club rebrà el Manresa, habitual a la zona alta de la categoria, però que enguany es troba cuer i tot just acaba d'aconseguir el seu primer triomf de la temporada.
Nova derrota del FS Sabadell Femení
A la Segona Nacional femenina, el FS Sabadell Femení va caure en la seva visita a l'Entrerrios Automatización (6-3), equip de la zona alta. Les locals es van avançar a través d'Hinako Funatsuki en els primers compassos, però al límit del descans Maria Recio va igualar. Després del pas per vestidors, el conjunt aragonès es va tornar a posar per davant amb un gol en pròpia porteria i, prop del tram final, Cristina de Oliveira i Funatsuki van obrir escletxa.
En joc de cinc va retallar Sara Mestre, però Carla Martínez va sentenciar. Paula Raya i Funatsuki, una a cada banda, van tancar el marcador amb el 6-3 definitiu. Segona derrota consecutiva d'un conjunt arlequinat que acumula cinc jornades sense vèncer i continua a prop de la part baixa, onzenes amb deu punts. Buscaran tornar al camí del triomf les de Xavi Muñoz en la visita de l'Autoescola Urgell Linyola, que va perdre el lideratge de la lliga dissabte caient davant de l'InterSala 10 Zaragoza en la seva primera ensopegada de la temporada.