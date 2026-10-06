L'Astralpool CN Sabadell masculí s'estrena a la Champions amb una treballada victòria a Montenegro

Primer partit i primera victòria de la temporada a la Champions per a l'equip masculí de l'Astralpool CN Sabadell. Els d'Albert Español han assaltat Montenegro i han superat el Jadran Herceg Novi (16-17) a domicili en el primer partit de la fase de grups de la màxima competició continental. Una estrena immillorable i una victòria cabdal en les aspiracions d'estar entre els vuit millors d'Europa.
El duel ha estat un intercanvi de cops des de l'inici. Ha sortit molt bé el Club i ha agafat avantatge en un dels primers atacs. Fran Valera ha obert el marcador en un contraatac ràpid després d'una passada en llarg d'Edu Lorrio. Poc després, Miguel de Toro ha duplicat la renda i, malgrat que Danilo Radovic ha retallat, els sabadellencs s'han distanciat amb dues dianes de Valera i Sergi Cabanas, tots dos de penal. El mateix Cabanas i Rafa Vergara han contrarestat els intents dels locals de capgirar el marcador fins al 3-6, en què la dinàmica ha canviat per complet.
Dusan Trtovic ha obert, al tram final del primer quart, un parcial que s'ha allargat fins a gairebé tot el segon període. Els montenegrins s'han fet forts en defensa i han començat a trobar els forats en atac per canviar el guió del partit i posar-se per davant, fins i tot obrint una renda de dos gols amb un parcial de 5-0 (8-6). Ha reaccionat abans del descans l'Astralpool que amb dues dianes de Roberto Valera i una de Jack Larsen ha igualat el duel (9-9).
Rafa Vergara ha tornat a posar el Club per davant en el primer atac de la represa i, ara sí, l'intercanvi de cops ja ha estat constant fins al final. Danilo Stupar i Radovic han situat l'11-10, Cabanas ha igualat i el Jadran ha intentat escapar-se amb dos gols més de Strahinja Gojkovic i Daniil Merkulov. Fran Valera i Kosta Averka han posat el 13-13 i amb una exclusió abans de l'inici del darrer quart, els sabadellencs han demanat un temps mort per posar-se per davant en el primer atac dels últims vuit minuts.
Ni Vergara ni Cabanas han trobat porteria en doble superioritat, però tampoc els locals han estat fins en home de més, en un tram de gran tensió. Valera ha avançat el Club, Radovic i Grojkovic han respost amb dos gols consecutius, però un parcial de 0-3 ha acabat decidint el partit. Dues dianes consecutives d'Averka i una de Rafa Vergara han capgirat el marcador i, malgrat que Grojkovic ha donat emoció al tram final, entre els pals i Edu Lorrio han assegurat el triomf per la mínima en els últims intents. Una victòria treballada per obrir la Champions amb els primers tres punts al sarró.