El juvenil del CE Sabadell s'enfila a la taula de Divisió d'Honor després d'una remuntada èpica contra el Barça

Cop sobre la taula del juvenil del Centre d'Esports. Els arlequinats van mostrar la seva fortalesa a l'Olímpia amb un triomf de prestigi davant d'un Barça que, fins a la data, liderava el grup 3 de Divisió d'Honor després d'haver golejat sense pietat en les tres primeres jornades. De fet, el conjunt culer havia marcat sis gols en tots els seus partits. Però davant del conjunt arlequinat, tot i que va arribar a guanyar per 1-3, va acabar caient (4-3) amb una gran remuntada a l'inici del segon temps, aprofitant també una expulsió al conjunt visitant al tram final de la primera meitat.
El duel va tenir ritme des de l'inici, amb arribades a les dues porteries i un partit atractiu per a l'espectador. Va obrir el marcador, al quart d'hora de joc, l'equip blaugrana, a través d'Erik Domínguez. La resposta arlequinada va arribar poc després, quan Yann Maldonado va aprofitar una errada defensiva per igualar l'enfrontament amb una bona definició davant del porter. No obstant això, passada la mitja hora de joc, els visitants van tornar a colpejar, i per partida doble.
Samuel Borniquel i Nuhu Fofana van obrir escletxa en el marcador i van semblar encarar el partit cap a una altra golejada dels culers. Lluny de la realitat, abans del descans, el duel va canviar totalment la seva dinàmica. L'àrbitre va sancionar una agressió d'Adrián Guerrero sobre l'arlequinat Pau Bozal amb vermella directa i penal, tot i que la pilota es trobava lluny d'on es va produir l'acció, estava en joc i, per tant, s'havia d'assenyalar el punt dels onze metres. El mateix Bozal va transformar el llançament amb un xut ajustat al pal (2-3).
A la represa, es va culminar la reacció arlequinada en un quart d'hora d'efervescència. Alieu Drammeh va estar a punt de retallar amb un xut al primer pal i, en la jugada següent, va fer el tercer del Centre d'Esports a la sortida d'un servei de cantonada. Poc després, Omar Boiro va fregar el gol del triomf, amb un penal provocat per ell mateix que va aturar el porter. Sí que va trobar el camí a l'hora de joc, després d'una bona recuperació a camp contrari que va finalitzar amb un xut creuat. Cinquè gol en quatre partits per a Boiro, que lidera la taula de golejadors del grup. Amb l'avantatge arlequinat, el partit es va obrir i el Barça va buscar amb insistència la igualada. També el Sabadell va tenir opcions de sentenciar, però el marcador ja no es va moure.
El Centre d'Esports suma la seva segona victòria de la temporada a casa després dels dos empats consecutius a domicili, i s'alça fins als vuit punts de dotze possibles. Ara, els d'Isaac Marcos són tercers, només per darrere del líder Espanyol del sabadellenc Marc 'Xala' i precisament el Barça. La posició és provisional perquè alguns rivals tenen encara un partit pendent per les suspensions pel temporal, amb un Girona - Oberena que podria relegar els arlequinats al quart lloc. En qualsevol cas, un inici de lliga convincent i un triomf per guanyar confiança. La pròxima setmana, visitaran el Monzón Futbol Base, que suma quatre punts.