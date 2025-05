El TSJC confirma el sabadellenc Joan Soteras com a president de l’FCF

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya secció 5a s’ha pronunciat sobre el “Recurs Ordinari 193/2023” que tenia com objecte les al·legacions del candidat Juanjo Isern que la Junta Directiva de l'organ federatiu català presumptament va estar 16 dies (del 12 de gener fins al 29 de gener de 2023) ocupant il·legítimament el càrrec i fent ús d’aquesta posició de domini per fer campanya electoral.

El TSJC ha resolt que “hem de ressaltar que tant el Sr. Soteras com els components de la seva candidatura van complir els requisits estatutaris per ser proclamats candidats, en particular, i en allò que ara importa, els membres d'aquesta candidatura que eren directius van dimitir abans de començar el termini de presentació de candidatures”.

Per la seva part, Joan Soteras ha agraït aquesta resolució que confirma la voluntat dels clubs catalans, la bona voluntat de la seva candidatura i espera que “aporti la pau i la tranquil·litat necessària per poder continuar fent créixer el futbol català i els seus clubs”.