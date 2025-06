Josep Lluís Llucià serà el nou president del Cercle Sabadellès

Relleu al capdavant del Cercle Sabadellès 1856. El fins ara vicepresident de l’entitat, Josep Lluís Llucià, ocuparà el màxim càrrec del club poliesportiu. Aquest dimecres 11 de juny es realitzarà el canvi entre les juntes directives sortint i entrant a les instal·lacions del carrer de Bellaterra i Llusià serà nomenat oficialment com a nou president de l'entitat.

El procés electoral per a la nova junta directiva del Cercle Sabadellès només va comptar amb una candidatura presentada: l’encapçalada pel fins ara vicepresident de l’entitat, Josep Lluís Llusià. D’aquí que la Junta Electoral hagi proclamat com a guanyadora aquesta candidatura, que prendrà possessió del càrrec en els pròxims dies amb l’objectiu d’acabar alguns dels reptes iniciats per l’anterior junta com arreglar els vestidors o la consolidació del projecte un cop aprovada la pujada de quotes, votada i ratificada en assemblea el passat mes d’abril, i necessària per a la supervivència de l’entitat.

D’aquesta manera, Llucià agafa el relleu de Joan Carles Riba en una aposta clarament continuista de l’actual junta directiva, que mantindrà part de les peces importants fins ara en l'organigrama del club. En la nova junta, acompanyaran a Llucià, els vicepresidents Xavier Martí Argemí i Josep Carles Anadon Espachs, la vicepresidenta Judith Figueres Alegre, la tresorera Rosa Maria Querol Massó, el secretari Francesc Ramon Lara Payán i els vocals Santiago Tiana Tous i Carles Carbonell Cuadres.