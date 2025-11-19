El júnior U18 del Sabadell BQ Vallès, entre els vuit millors de Catalunya per la via ràpida

Líders, amb plena de victòries després d'onze jornades i classificats per a Preferent A. El júnior U18 del Sabadell BQ Vallès competirà entre els millors de Catalunya després d'una primera fase immaculada en el grup 2 de Preferent. "El balanç és molt positiu. No només perquè hem guanyat tots els partits, també per la manera de fer-ho. Les jugadores estan creixent molt i això també ens està servint per implementar tàctiques noves i fer proves per adaptar-nos a tots els contextos", afirma Miki Molgosa, tècnic de l'equip.
El conjunt sabadellenc ha guanyat els onze enfrontaments que ha disputat amb una mitjana en el basket-average de gairebé trenta punts de diferència per partit. Una superioritat aclaparadora que ha servit per certificar la classificació entre els vuit millors a tres jornades per finalitzar la fase. "Teníem al grup dos equips que van ser al top-8 la temporada passada i sabíem que, juntament amb nosaltres, eren les candidates. El nostre objectiu era classificat, però estem especialment satisfets pel rendiment i superioritat que hem mostrat en tot moment. Només podem estar orgullosos i continuar treballant perquè no acabi aquí", assegura Molgosa. El BQ va certificar el seu lloc guanyant amb contundència el Ziga Zaga Vilabàsquet Viladecans (69-32), segon classificat del grup, al pavelló del Sud el cap de setmana passat.
L'objectiu ara és finalitzar la primera fase amb bones sensacions en els tres partits que queden i començar a implementar tàctiques per a la següent ronda. Un cop comenci, competir al màxim per a mantenir-se entre les millors. "L'any passat, a U17, vam ser campiones de lliga, però a la final four vam perdre. Ja va ser un molt bon resultat i, ara, pujar invictes ens fa pensar que podem fer una passa més. La meta final no és Preferent A. Volem aspirar a una altra final a quatre i allà competir contra tothom", admet.
Aquesta fita, assolida per primer cop en la història de l'entitat en la màxima categoria del bàsquet formatiu, és només la punta de l'iceberg d'un club que destaca per la seva competitivitat en tots els equips. "El júnior és la referència per a les més petites i que aconsegueixi grans èxits és el millor exemple per a totes, però no podem deixar passar que l'U17, l'infantil o el mini també estan en situacions similars. És la recompensa a la feina feta durant cinc temporades i s'ha de posar en valor. Volem ser un equip referent a la ciutat i a la comarca. És la nostra manera d'entendre el bàsquet: formar jugadors i persones per competir al nivell més alt i ser un aparador per tots", apunta Miki Molgosa.