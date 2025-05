Victòria i ascens a Divisió d'Honor del juvenil del CE Sabadell

Els arlequinats es van imposar per 0-2 al Sant Cugat i van certificar el seu retorn a la màxima categoria del futbol formatiu un any després

El juvenil del CE Sabadell va assaltar Sant Cugat (0-2) per a aconseguir un lluitat i patit ascens a la màxima categoria del futbol formatiu estatal un any després del traumàtic descens. El conjunt entrenat per Juanjo Roldán, que en tenia prou amb un empat per certificar la posició de privilegi, no va sortir a especular en cap moment i des de l’inici va buscar el gol per poder afrontar amb més calma el decisiu enfrontament de la jornada final.

El primer avís va ser un xut d’Alex de Weerd al pal a l’equador del primer temps. Abans del descans, Oriol Isern va obrir la llauna, posant coll avall el triomf. A la represa, el mateix Isern va fregar la sentència amb un penal fallat i també Àlex Hidalgo va poder fer el segon en un llançament de falta al travesser. Ja al tram final, va arribar el merescut premi amb un gol en pròpia porta, definitiu per a acabar de tancar els tres punts en el duel entre equips vallesans.

Amb aquesta victòria, els arlequinats finalitzen la lliga en quarta posició, ocupant la segona plaça d’ascens a Divisió d’Honor, i tancant una temporada amb molts entrebancs de la millor manera possible: celebrant i amb l’objectiu assolit.