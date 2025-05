El juvenil del CE Sabadell, a un empat de tornar a Divisió d'Honor

El juvenil arlequinat visita el Sant Cugat aquest diumenge a les 18 h en l’última jornada de lliga a Nacional. Els arlequinats arriben amb la moral pels núvols després de dues remuntades consecutives a l’Olímpia davant de Barça i Espanyol (3-2), el primer i segon classificats de la competició, respectivament. "Després de perdre contra el Martinenc teníem una situació complicada, però hem sabut refer-nos i treure dues victòries molt importants a casa. Arribem a l'última jornada depenent de nosaltres mateixos i anirem a per la victòria", admet Eloi Martínez, un dels puntals de l'equip.

Aquestes victòries han permès l’equip de Juanjo Roldán recuperar la segona posició d’ascens a Divisió d’Honor quan més s'havia complicat i a només un partit per al final de la lliga. El Sabadell té tres punts més que el Martinenc, gran perseguidor, però l’average particular és favorable als barcelonins que reben el cuer Amposta. Amb un empat en tindrà prou l’equip sabadellenc per recuperar la màxima categoria del futbol formatiu estatal. "Sabem que ens val l'empat, però la nostra mentalitat i ambició és de poder aconseguir el triomf", afirma Martínez.

Al davant estarà un Sant Cugat que acabarà tercer i que ja ha assolit l’ascens després d'una gran temporada. "Hem d'estar tranquils i fer el partit que toca. Hem de saber jugar amb la pressió i els nervis que puguem tenir. Ells no tenen res en joc classificatòriament, però sabem que sortiran a competir. Serà un duel igualat, pràcticament una guerra", assegura. En qualsevol cas, després d'una temporada d'alts i baixos, a només noranta minuts de recuperar la categoria.