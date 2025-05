L'OAR cau contra el Lleida i es jugarà l'ascens a l'última jornada

Primer match ball perdut. L'OAR s'ha tornat a topar amb la seva bèstia negra aquesta temporada, un Lleida Hanbdol Club que s'ha imposat per 28-25 a les de Carol Carmona en el segon partit de les fases. Amb un triomf, les blanc-i-verdes haurien aconseguit l'ascens matemàtic, però, amb aquest resultat, tot es decidirà a la tercera jornada, aquest diumenge a les 12 h, en què les del Boccaccio s'enfrontaran a l'amfitrió Schar Colores Zaragoza, que lidera el grup amb tres punts. Les sabadellenques en tenen dos, igual que el Lleida i l'Errotabarri en té un abans d'un desenllaç que es preveu d'infart.

L'intercanvi de cops ha estat constant des de l'inici. Al ritme de Jordina Salvador, les gracienques han aconseguit els primers avantatges del duel amb fins a cinc gols en els primers minuts. A l'1-3 de sortida, les lleidatanes han respost amb un 3-0 per agafar avantatge. Amb dianes de Salvador, l'OAR ha tornat a capgirar i ha pogut posar-se amb dos gols de marge gràcies a una encertada Maria Monllor a la zona de pivot. Amb el pas dels minuts, el Lleida s'ha fet fort en defensa i ha aprofitat dues exclusions en pocs minuts per igualar. Poc després, amb un nou parcial de 2-0 s'han posat per davant aprofitant també la precipitació en l'atac sabadellenc fins al 13-11 al descans.

A la represa, s'ha mantingut la dinàmica. La forta defensa lleidatana i una inspirada Lara Peris sota pals ha continuat minvant les opcions de remuntar de l'OAR que, a més, ha vist com el seu rival ha aconseguit la màxima diferència en els primers instants del segon temps (16-12). Ha intentat reaccionar l'equip gracienc, però a cada cop ha rebut una resposta que ha servit per mantenir la distància. El Lleida ha semblat encarrilar el triomf, però tram final les gracienques han reviscut. Un parcial de 0-4 ha ajustat el marcador a dos minuts pel final (26-24). En les últimes jugades, les lleidatanes han estat més encertades a les dues bandes de la pista i s'han endut un treballat triomf per 28-25.