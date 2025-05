Mónbàsquet celebra la segona trobada annual

Fa tot just un any, naixia a Sabadell una associació anomenada Mónbàsquet. L'objectiu: crear un espai de trobada pels amants d'aquest esport a la ciutat amb diversos projectes i activitats. "Tenim diverses iniciatives en marxa. Ara ja ens hem constituït com a entitat i anem lents perquè som pocs i ho fem quan tenim temps lliure, però estem creixent", admet Jordi Ribera, un dels fundadors i precursors del projecte. Coincidint amb el primer aniversari de Mónbàsquet, el passat divendres, l'entitat va organitzar un sopar de trobada amb la presència de gairebé un centenar de persones. "Abans l'organitzaven un grup d'exentrenadors i jugadors de l'Escola Pia. Feia més de trenta anys que el feien, però ho van deixar i ja és la segona edició que fem nosaltres. Hem canviat una mica la manera de fer-lo. Enguany, va ser al bar de l'Estruch i molt més popular que anteriorment. La intenció és generar un punt de trobada per parlar i recordar", explica.

El sopar va anar rodat. També es va entregar un premi a Enric Campos, com a reconeixement a la seva trajectòria en el món del bàsquet sabadellenc. El president del Creu Alta no va poder assistir, però va recollir el guardó el seu fill. "L'any passat el vam donar als antics organitzadors del sopar i, enguany, vam considerar l'Enric com a guanyador entre les diverses opcions que teníem. Ha fet molt pel bàsquet sabadellenc", apunta Ribera.

El fill d'Enric Campos, recollint el premi / Juanma Peláez

Aquest esdeveniment només és la punta de l'iceberg d'iniciatives que tenen al cap des de Mónbàsquet. "Cap a l'octubre o el novembre volem fer un homenatge a la gent que va impulsar un club de bàsquet que hi havia a Ca n'Oriac. Va ser creat per mestres de la zona per treure els nens del carrer i les males influencies, amb Elías Argüello al capdavant. Una altra pota és l’esport formatiu. Utilitzar el bàsquet per fomentar els valors i la convivència. Hem parlat amb algunes entitats similars que ho fan amb altres esports, com Futbol La Caserna, i volem fer jornades amb ells per conèixer les dificultats i problemes que es troben. La idea, al final, és fer coses relacionades amb el bàsquet sense ficar-nos en dinàmiques de clubs", asseguren.

De totes maneres, no es tanquen a poder ajudar o col·laborar amb algun club de la ciutat per poder créixer i fer més activitats. "Cada club té els seus problemes i preocupacions, és lògic. Nosaltres hem d'anar a poc a poc creixent i deixant clar que anem a part, que no els volem prendre el seu lloc. Qui vulgui col·laborar, pot col·laborar, i qui no vulgui doncs cap problema. Si creixem ràpid, bé, si triguem més, cap problema. Ho fem perquè volem i perquè ens agrada, no tenim cap pressa". Una de les dates marcades en vermell per l'entitat és el 2027, quan es compliran 100 anys del primer partit de bàsquet a la ciutat. Encara no tenen clar com enfocaran la celebració, però sí que demanen "que més gent s'impliqui: Ajuntament i clubs hem d'anar plegats per poder commemorar com toca un esdeveniment així".