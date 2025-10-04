ARA A PORTADA

Mor Marià Gisbert, soci número 2 del CN Sabadell

Formava part de l'entitat des del 1947 i havia estat directiu en diverses juntes

  Gisbert, en un acte al camp de futbet del centre de la Gran Via
Publicat el 04 d’octubre de 2025 a les 10:53

Dol al Club Natació Sabadell per la mort de Marià Gisbert, soci número 2 de l'entitat, als 101 anys. El club ho ha comunicat a través de les seves xarxes socials, recordant-lo com una persona molt estimada i respectada. Gisbert formava part de l'entitat des del 1947.

Durant la seva trajectòria havia estat molt vinculat com a directiu, formant part de diverses juntes. Des de l’entitat han lamentat profundament la pèrdua: “ens ha deixat sens dubte un gran llegat”. Aquest dissabte, els familiars, amics i coneguts de Gisbert li han donat l'últim adeu.

