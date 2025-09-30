Mor Miquel Pessarrodona, històric nedador del Club Natació Sabadell, als 74 anys

Miquel Pessarrodona va morir dilluns passat als 74 anys després d'una llarga lluita contra una malaltia, segons va informar el Club Natació Sabadell a la seva pàgina web. Va ser un dels grans referents de la natació i el waterpolo del Club entre els inicis de 1960 i finals de 1970, i va acumular grans resultats a totes dues disciplines. De fet, va arribar a la selecció nacional de waterpolo i de natació en 25 ocasions i dues d'elles, amb l'absoluta. \r\n\r\nEl sabadellenc nascut l'11 de juliol de 1951, era especialista en estil lliure i va batre el rècord de l'època de les categories infantil i juvenil en diverses proves, tant en l'àmbit català com en l'espanyol. Amb el relleu dels 4x200 m, va ser quatre vegades campió de Catalunya i cinc d’Espanya, i, en total, va aconseguir onze vegades la primera posició estatal. El fet més remarcable de la seva carrera, però, el va aconseguir a Lugo el 1968, on va guanyar el títol individual dels 200 m. Va participar en el critèrium internacional infantil a Catània (Itàlia) el 1966 on va obtenir dues medalles (la de plata als 200 m i el bronze als 100 metres lliures). D'altra banda, al waterpolo va formar part de la selecció espanyola júnior que va ser subcampiona d’Europa a Barcelona el 1971.\r\n