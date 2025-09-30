Pol Filella, entre les vuit millors parelles d’Europa a tennis platja

El sabadellenc Pol Filella ha disputat l’europeu de tennis platja recentment i ha fet un molt bon paper en les dues categories que ha disputat. En la seva tercera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta pel campionat europeu, després dels del 2017 i el 2023, ha representat el país amb Iván Delgado –categoria masculina– i María Martínez –categoria mixta–. “És la primera vegada que disputava dues categories alhora i l’objectiu mínim a totes dues eren els vuitens de final”, explica.
En la categoria masculina van començar amb molt bon peu i van anar avançant fins a arribar als quarts de final, després de vèncer una parella britànica a setzens (6-2, 6-1) i una altra, de polonesa, per 6-1, 6-1. A quarts de final, però, van perdre contra una parella de francesos després de ser capaços de donar la volta a un partit que tenien molt cru, al súper tiebreak, per 9-11.
Respecte a la categoria mixta, van caure a vuitens de final davant de Lituània, però fent una molt bona actuació. “Vam jugar força bé, però en la categoria mixta els sets són més curts i es fa més complicat capgirar un resultat advers”, assegura. En conclusió, valora molt positivament totes dues actuacions, ja que apunta que “com a mínim vam perdre contra dues parelles medallistes” i diu molt dels rivals contra qui va jugar el sabadellenc. Finalment, la selecció espanyola va quedar en tercera posició a la competició per nacions, gràcies al conjunt de resultats obtinguts ajuntant totes les categories.