Empat del CE Mercantil en el primer partit al Joan Murtró

Quatre punts de sis per al Mercantil en el seu retorn a Lliga Nacional. El conjunt entrenat per Arnau Basagaña va empatar en la visita del Girona 'B' al Joan Murtró (1-1). Els visitants es van avançar al quart d'hora de joc a través d'Alex Cantarell, però els mercantilistes van igualar a la mitja hora amb una diana d'Iker Gutiérrez. L'equio gracienc va dominar i va tenir opcions d'avançar-se abans del descans, però l'efectivitat no va ser la millor.
Al segon temps, el duel es va obrir i els dos equips es van poder endur els punts, sense encert. Se situa sisè el conjunt mercantilista després de dues jornades, amb els mateixos punts que cinc equips més i només per darrere d'un rival que podria ser directe per l'ascens, el Martinenc que ha sumat el sis de sis de sortida. La pròxima jornada, els blaugrana visitaran un dels camps més complicats de la categoria, la Ciutat Esportiva Dani Jarque per a enfrontar-se a l'Espanyol 'B'.
En la categoria de sobre, la Divisió d'Honor, el Centre d'Esports va aconseguir la segona victòria consecutiva amb un gol sobre la botzina. Els arlequinats van saber aguantar i contemportizar els tempos del duel i, al descompte, Kaua Garcia va anotar el seu quart gol, tots els que porta el juvenil arlequinat, en tres partits. Triomf vital dels de Juanjo Roldán que confirmen el bon inici de competició i ja són quarts a la taula amb sis punts. La pròxima setmana, visitarà l'Olímpia el líder intractable de la lliga, una Damm que ha anotat quinze gols en tres jornades.