El filial del CE Sabadell cau per la mínima davant del San Juan Montcada

Derrota del filial arlequinat en el primer partit de la temporada a l'Olímpia. Els de Marc Cabestany van caure per la mínima davant de l'Atlético San Juan Montcada en un partit molt igualat que es va decidir per l'encert dels visitants en l'inici de la segona meitat, amb una diana del veterà Oscar Muñoz de cap. "Estem en una fase d'aprenentatge que va molt de pressa. Ens ha de servir per saber com és la categoria i per millorar en els pròxims partits", deia el tècnic després de l'ensopegada.
Va sortir bé el Centre d'Esports, amb personalitat i una bona pressió a camp contrari. En els primers minuts, Aleix Borrell, després d'una recuperació a camp contrari va fer treballar el porter visitant. També el jove Alonso Zamora va veure com Roger Garcia li negava el gol en una jugada d'estratègia. Amb el pas dels minuts, els arlequinats es van fer amb el domini de l'esfèrica davant d'un San Juan expectant i buscant el joc directe sobre els puntes, però sense grans arribades de perill. Poc abans del descans, Enric Sáez va tornar a amenaçar, primer amb un xut des de la frontal i, minuts després, amb una centrada enverinada que va desviar Garcia.
A la represa, no obstant això, la dinàmica va canviar radicalment. Van accelerar els visitants que van fer treballar Oriol Ciurans des del primer minut del segon temps. Oscar Muñoz va posar a prova el porter amb un xut des de la frontal que va desviar Ciurans i, en l'acció posterior, el meta arlequinat va protagonitzar una aturada salvadora a la sortida d'un servei de cantonada. A la tercera va arribar la definitiva. El mateix Muñoz, totalment lliure de marca al segon pal, va avançar els montcadencs després d'una bona jugada de Marc Montejo per la dreta.
Amb el gol, el conjunt arlequinat va buscar donar una passa endavant i es va fer amb el domini de l'esfèric. Les úniques arribades van ser xuts des de la frontal de Ferran Durán o Adrián Bobi que no van trobar porteria. El bloc baix dels visitants va ser un mur per als de Cabestany que no van ser capaços de trencar l'entramat defensiu. "Costa molt amb aquests equips veterans i que saben com jugar amb avantatge al marcador. Hem intentat igualar amb més cor que cap i no ha estat possible. Ha de ser un partit per créixer", afirmava l'entrenador. Un punt de sis abans de visitar el Santfeliuenc la pròxima jornada, un equip dissenyat per competir a Primera Catalana que s'ha trobat a Lliga Elit pel desgavell amb la inscripció del Sam Maresme.