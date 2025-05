L'OAR femení també disputarà la final de la Copa Catalana

Si el cap de setmana, el masculí va aconseguir la classificació per a la final de la Copa Catalana, ara és el femení qui ha fet els deures. Les de Carol Carmona es van imposar a domicili a l'Handbol Sant Vicenç (28-31) en un igualat i competit partit.

Des de l'inici, ambdós equips es van anar repartint avantatges amb petits parcials favorables. Les gracienques van posar-se per davant per la mínima, però passat l'equador, les locals van reaccionar per capgirar la dinàmica abans del descans (15-14).

A la represa, l'OAR tornar a igualar forces i fins i tot es va situar amb dos gols de marge (16-18). No obstant això, un nou parcial de les del Baix Llobregat de 6-2 en quinze minuts va servir per girar de nou les tornes. En el tram final, les jugadores de Carmona van accelerar i van recuperar l'avantatge en el marcador fins a tancar el duel amb el 28-31 definitiu.

Hi haurà derbi vallesà en el partit pel títol. El Sant Quirze, que es va imposar a La Roca (30-26), serà el rival de les blanc-i-verdes el diumenge a les 17 h al pavelló de Can Vidalet, a Esplugues. Quan acabi la final femenina, serà el torn de la masculina, a partir de les 19 h, entre el conjunt gracienc i el Bordils. L'OAR persegueix un doblet històric per tancar la temporada de la millor manera.