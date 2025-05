L'OAR Gràcia renuncia oficialment a la plaça a Divisió d'Honor Or

A través d'un comunicat, l'OAR ha comunicat el que era un secret de domini públic: l'entitat renuncia a la seva plaça a la Divisió d'Honor Or femenina. El president, Salvador Gomis, ja va explicar després de l'ascens aconseguit a la pista que era "inviable econòmicament". La xifra, estimada en uns 150.000 euros entre totes les despeses, suposava un cost massa elevat per a la realitat del club que no té en l'actualitat jugadores professionals.

En l'anunci fet a xarxes, l'entitat gracienca explica que "la renuncia ha estat comunicada a la Federación Española de Balonmano" i assegura que "ha estat una decisió molt dolorosa, però del tot necessària per la manca de recursos del club". No obstant això, el club blanc-i-verd afirma que "mantindrem ferm el compromís amb l'handbol femení i seguirem lluitant per aconseguir la millor classificació possible". L'OAR, d'aquesta manera, diu adeu oficialment a les remotes opcions de competir a Or i no podrà consumar l'ascens aconseguit a la pista, a Saragossa, fa tot just nou dies després de diversos intents frutrats en les últimes temporades.