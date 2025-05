VÍDEO | Denuncien l'abocament de centenars de llaunes de begudes al riu Ripoll

En els darrers temps, s'han advertit diversos abocaments de residus al riu Ripoll i a les seves proximitats. Un dels últims denunciats públicament va ser el febrer passat, a prop del mirador de Sant Nicolau. La presència de deixalles no només afecta negativament l'ecosistema fluvial, sinó que també suposa una degradació l'entorn.

Aquesta setmana, les queixes per aquestes conductes incíviques han saltat novament a la primera línia a Sabadell. D'una banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana ha expressat la seva preocupació per l'estat del riu. "Alertats per veïns, hem comunicat al Govern i a la resta de grups l'abocament de centenars de llaunes de begudes perquè hi puguin actuar els serveis municipals. Un acte d'incivisme greu i indignant", ha manifestat el regidor republicà Gabriel Fernández a través de les xarxes socials. El partit ha compartit amb diferents vídeos l'estat actual en un dels trams.

En les últimes hores, van ser la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i l'Adenc els encarregats de denunciar l'abocament d’aigües residuals industrials al riu, que queden al marge del sistema de col·lectors del Ripoll que porten aigües brutes a la depuradora del Ripoll a Can Piteus. El col·lectiu lamenta la "manca d'actuació de l'Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua", que, asseguren, no han iniciat les inspeccions corresponents. Entre les zones afectades, apunten a la fàbrica Timsa.

Davant d'aquest escenari, les entitats ecologistes han convocat una manifestació a la plaça de Sant Roc dimecres al vespre per reclamar que s'aturin les activitats nocives per l'entorn natural, que s'obrin els expedients sancionadors corresponents i es comenci el recorregut judicial per acabar amb la contaminació de les aigües.