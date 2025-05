Farrés fa un últim avís als ocupes conflictius de Sabadell: "Hi haurà més desallotjaments"

Hi haurà més desallotjaments d'edificis amb ocupes conflictius a Sabadell. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha anunciat més expulsions en les pròximes setmanes en el marc de la Junta Local de Seguretat, celebrada aquest dimarts.

Ara fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra van desallotjar un bloc de Ca n'Oriac que portava ocupat des de feia catorze anys per part d'un clan familiar amb antecedents. Ara, els Mossos esperen noves resolucions judicials per a poder actuar.

Desallotjament per part dels Mossos d'Esquadra d'un bloc ocupat a Ca n'Oriac, fa dues setmanes

Juanma Peláez

"Hi ha una política molt clara de desallotjar els ocupes que generen problemes de convivència als barris", ha afirmat l'alcaldessa, acompanyada de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon i altres autoritats polítiques i policials de la ciutat i del país.

Farrés creu que s'ha "d'agilitzar" la tramitació de les expulsions a través dels jutjats per "acabar amb la sensació d'impunitat". Per la seva banda, la consellera ha remarcat la feina dels Mossos per a evitar totes aquelles ocupacions que tinguin una "derivada delictiva".

La Junta Local de Seguretat, celebrada aquest dimarts al Teatre Principal

Victor Castillo

Trenta càmeres de videovigilància més abans del 2027

Sabadell disposa d'un centenar de càmeres de videovigilància en les zones més concorregudes de la ciutat. L'Ajuntament instal·larà al passeig de la Plaça Major i les places de Sant Roc (Centre), del Pi (Ca n’Oriac) i de la Creu de Barberà aquest any, i se n'afegiran trenta més "a tots els barris" abans d'acabar el mandat, segons ha explicat Farrés.

L'alcaldessa ha demanat a la consellera que agilitzi la tramitació de les llicències per gravar en l'espai públic. Parlon ha remarcat que Interior fa "l'acompanyament" als municipis, però, en canvi, no té l'última paraula sobre l'autorització dels sistemes de videovigilància.

Cau la delinqüència a Sabadell

Tant Farrés com Parlon han subratllat la caiguda en la criminalitat a Sabadell en el primer trimestre de 2025. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, la criminalitat convencional es va reduir un 9%, amb uns 200 fets delictius menys.

La tendència a la baixa és una mostra de "l'excel·lent col·laboració" entre els cossos i forces de seguretat, segons l'alcaldessa. En la mateixa línia, Parlon atribueix les dades a la "bona feina" dels Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a través del pla Kanpai contra la multireincidència. Així i tot, Farrés creu que encara s'ha de treballar per millorar la sensació de seguretat als barris. "Una cosa són les dades, i una altra la percepció ciutadana", ha reconegut

Els caps de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra de Sabadell, Daniel Corral i Enric Cervelló, abans de la Junta Local de Seguretat

Victor Castillo

Sobre el repunt de les violacions, 14 en els primers tres mesos de l'any, tant l'alcaldessa com la consellera han assenyalat que la majoria d'agressions sexuals amb penetració es produeixen per part de familiars o amics, no de desconeguts, i per això cal abordar més accions preventives i educatives.

La nova seu de Bombers, quan?

La ciutat fa dècades que espera un nou parc de Bombers. L'any 2022, l'Ajuntament i Interior van pactar reubicar-lo als carrers de Buxeda i Bruc, i del Pare Fita i Vergós, al barri de Gràcia.

La consellera ha explicat que aviat s'iniciaran els tràmits per a licitar i adjudicar les obres, un procés que implicarà "un any i mig, com a mínim, si va tot rodat". Després caldrà adjudicar i executar els treballs del nou equipament, que tindrà 6.000 metres quadrats, multiplicant la superfície del parc actual per sis.