VÍDEO | Alerten de la presència d'una parella d'ànecs desorientats a la Creu Alta: "Porten dues setmanes aquí"

Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició d'ànecs. La seva presència és habitual en entorns com el parc de Catalunya, on troben aigua i un ecosistema ideal per a la supervivència. De tant en tant, però, alguns exemplars apareixen en llocs més allunyats de l'espai verd, en un entorn urbà que incrementa el risc de patir algun incident i acabar morint.

Aquest és el cas d'una parella d'ànecs que s'ha instal·lat des de fa més de deu dies al barri de la Creu Alta. Concretament, volten -sense volar- habitualment entre els carrers de Sant Isidre i de l'Agricultura, on diversos veïns els observen amb sorpresa per la seva calma en un context impropi. Alguns, fins i tot, els estan alimentant i donant aigua, despertant certes crítiques entre el veïnat que considera que cal portar-los a un lloc segur i que marxin de la zona.

Ànecs desorientats a Sabadell

Juanma Peláez

"Des de fa gairebé dues setmanes, els dos ànecs, mascle i femella adults, 'viuen' aquí. Crec que van arribar desorientats i no sembla que puguin volar gaire. Molts veïns, amb humanitat, però, des del meu punt de vista, mal criteri, els han anat donant aigua i menjar, per la qual cosa, ara no marxen d'aquí en tot el dia", explica l'Ángel, que els té ben a prop de casa. "És perillós per a ells. A més de travessar la carretera de tant en tant, s'exposen que alguna persona o els gossos els puguin acabar fent mal", avisa.

Ànecs desorientats a Sabadell

Juanma Peláez

El veí ha trucat un parell de vegades a la Policia Municipal i a l'Ajuntament, que consideren que són animals silvestres que podran tornar pels seus propis mitjans al seu hàbitat natural quan ho considerin. En aquest sentit, fonts municipals apunten que els ànecs del parc estan en llibertat i acostumen a desplaçar-se a diferents llocs pròxims. Per norma general, sostenen, s'hi estan de forma momentània i tornen a les immediacions del llac del parc.

La resposta, però, no convenç alguns residents del lloc, que demanen que s'actuï per evitar que es deshidratin. "Són animals que necessiten aigua. Algú competent els ha d'agafar i portar-los a una zona adient", tanca l'Ángel.