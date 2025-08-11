Posava verí per eliminar rapinyaires, acaba matant un falcó i és descobert in fraganti

Un jutjat penal de Sabadell ha condemnat un aficionat a la columbofília a pagar una multa de 2.400 euros per un delicte contra la fauna. Els Agents Rurals el van descobrir col·locant esquers enverinats en una zona forestal propera a la ciutat amb l’objectiu d’evitar que els ocells rapinyaires ataquessin els coloms que criava. L’home disposava d’una barraca on guardava coloms esportius i també practicava aquesta activitat en un club de la zona.
La sentència recull que, l’any 2021, el condemnat va utilitzar plaguicida —un producte “expressament prohibit per la llei”—. Es tracta d’espècies protegides per la normativa, que prohibeix qualsevol acció que les molesti, i encara més, que els causi lesions o la mort. Segons el tribunal, l’acusat era conscient que el verí podia matar no només aquests ocells sinó també altres carnívors que s’alimentessin de la seva carn.
Caçat in fraganti
El 4 de març de 2022, l’home va dipositar esquers amb una dosi suficient de verí “per eliminar ocells rapinyaires i la resta de fauna carnívora” a prop del seu colomar. Un astor en va ingerir un i va morir immediatament. Agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) el van sorprendre mentre intentava introduir el cadàver de l’animal al seu vehicle per desfer-se’n.
Els Agents Rurals van recuperar el cos i van iniciar una investigació “complexa” que va permetre localitzar diversos esquers enverinats i comprovar-ne l’impacte sobre el medi natural. Les mostres recollides prop de l’astor van ser analitzades al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, a l’Institut Nacional de Toxicologia i a l’Institut de Recerca en Recursos Cinegètics (IREC), que van confirmar la presència d’un producte altament tòxic utilitzat contra plagues.
A més de la multa penal, el condemnat haurà de pagar 2.220 euros pel cost de la investigació i 300 euros d’indemnització per la mort de l’astor, espècie legalment protegida. En total, haurà d’afrontar 2.520 euros en concepte de responsabilitat civil.