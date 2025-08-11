ARA A PORTADA

Sabadell

Quatre accidents de trànsit en 48 hores a Sabadell

Cap d'ells va tenir afectacions greus en cap dels implicats

  • Accident a l'entrada de Sabadell -
Publicat el 11 d’agost de 2025 a les 15:40

Cap de setmana moderadament accidentat als carrers de la ciutat. Des del divendres 8 d'agost a les 8 del matí fins a la mateixa hora del diumenge 10 d'agost, hi va haver quatre accidents de trànsit a diversos punts de la ciutat. Cap d'ells va tenir afectats greus ni va causar grans danys personals, tot i que hi va haver algun implicat que va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí

Els dos accidents amb majors afectacions van tenir com a màxims implicats els motoristes. En el cas del primer, registrat a les 08:43 h de divendres passat, a la carretera de Prats de Lluçanès, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. El conductor de la motocicleta va patir ferides lleus i va rebre els serveis del SEM. Respecte al segon cas, registrat el 10 d'agost a les 08:09 h, al carrer de Jean Monnet, un motorista va caure per causes que es desconeixen i el SEM el va traslladar al Taulí amb pronòstic lleu

Pel que fa als dos accidents minoritaris, tots dos el 9 d'agost, no hi va haver cap ferit ni la necessitat de traslladar els implicats a l'hospital. El primer incident, a les 12:39 h, al carrer de Sant Cugat, dos turismes van col·lidir sense més afectacions ni cap ferit. En el cas del segon, que va tenir les mateixes afectacions, va succeir a les 18:56 h al carrer de Ramon Llull

Notícies recomenades