Xavier Alemany, gerent de Via Sabadell: "L'edifici no va donar senyals d'errada en cap moment" Jan Cañadell Puigmartí
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els hotels de Sabadell ho tenen clar: “L’ocupació de la ciutat depèn molt de l’activitat comercial” Jan Cañadell Puigmartí
“Em trobo canviant el meu fill en ple carrer damunt d'una tovallola: és indigne” Sergi Gonzàlez Reginaldo
Quatre accidents de trànsit en 48 hores a Sabadell
Cap d'ells va tenir afectacions greus en cap dels implicats