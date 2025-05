Economia eleva l'opa al Consell de Ministres

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha decidit elevar l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell al Consell de Ministres. Una decisió esperada, però no menys rellevant, que obre la porta al govern de l'Estat a decidir si estableix condicions addicionals a l'entitat presidida per Carlos Torres, en relació amb l'interès general.

En una nota de premsa, el Ministeri ha justificat aquest dimarts la decisió per "raons d'interès general diferents de la defensa de la competència". En concret, assenyala qüestions relacionades amb el manteniment dels objectius de regulació sectorial, la protecció dels treballadors, la cohesió territorial, la promoció de la investigació, el desenvolupament tecnològic i els objectius de política social.

Amb aquest nou capítol en aquest llarg procés, iniciat a finals d'abril del 2024, l'Executiu de Pedro Sánchez disposa de trenta dies, fins al 27 de juny, per emetre el seu dictamen. Si finalment decideix imposar condicions, i aquestes no fossin especialment costoses per fer desistir el BBVA, s'obriria el procés d'acceptació —prèvia publicació del follet per part de la CNMV— per als accionistes del Banc Sabadell, que duraria entre 30 i 70 dies naturals, fet que el desenllaç final no es coneixeria fins al setembre.



Les reaccions no s'han fet esperar a la decisió del Govern de l'Estat, i fonts del Banc Sabadell recorden que “moltes organitzacions han mostrat un interès genuí en les conseqüències d'aquesta operació”. Alhora, defensen que l'entitat “continua centrada a maximitzar la creació de valor; tenim un projecte de futur sòlid i creïble amb presència a mercats estables, i estem plenament convençuts que la nostra estratègia en solitari generarà una major remuneració a l'accionista i permetrà als nostres clients tenir una millor qualitat de servei”.

Per la seva part, des del BBVA es vol reafirmar que “l'operació és beneficiosa per a l'interès general de Catalunya, Espanya i Europa”. Així mateix, fonts de l'entitat recorden que “el BBVA ha assumit uns compromisos sense precedents en el sector financer espanyol que fan que l'operació encara sigui millor. La unió amb Banc Sabadell és un projecte que permetrà a l'entitat combinada augmentar la seva capacitat de finançament a famílies, autònoms, pimes i empreses en 5.000 milions d'euros addicionals a l'any”.