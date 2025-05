L'OAR Gràcia masculí, a la final de la Copa Catalana

Els de Pere Ayats es van imposar per 31-26 a l'Handbol Sant Vicenç i es jugaran el títol contra el Bordils la pròxima setmana

Un final de temporada positiu després de mesos de navegar pel desert. L'equip masculí de l'OAR jugarà la final de la Copa Catalana després d'imposar-se a l'Handbol Sant Vicenç (31-26) al Boccaccio. L'últim escull en la lluita pel títol serà Club Handbol Bordils, que es va desfer de la UE Sarrià (34-29) en l'altre semifinal.

A Gràcia, el duel va ser igualat des de l'inici. Els dos equips es van anar alternant els avantatges en uns primers minuts de parcials. Els visitants van aconseguir la primera petita renda a l'equador (6-9), però els blanc-i-verds van respondre abans del descans ajustant el marcador fins al 13-14. A la represa, es van refer els d'Ayats que van confirmar el canvi de dinàmica, fins i tot posant-se per davant en alguns moments.

A deu minuts pel final, amb les taules en el marcador del Boccaccio, els graciencs van accelerar del tot i van acabar el partit de pujada. Es van aconseguir distanciar de tres gols en el tram decisiu i van tancar el duel amb el triomf per 31-26 que val la classificació per a la final i també una plaça per a la Supercopa Catalana de la pròxima temporada. El pròxim cap de setmana, es decidirà el títol a Bordils.