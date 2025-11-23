L'OAR masculí confirma el canvi de dinàmica amb una victòria per la mínima al Boccaccio

Després de tornar al camí del triomf la setmana passada a Sant Vicenç, l'OAR masculí va reprendre la marxa també al Boccaccio amb una victòria patida i molt ajustada davant del CH Sant Esteve Sesrovires (27-26). Els de Pere Ayats van viure un duel molt igualat d'inici a final, però a diferència d'anteriors jornades van tenir la sort i encert necessaris per sumar els punts.
Les rendes per als dos equips van ser mínimes en tot moment. La primera petita excletxa va ser favorable als graciencs passat l'equador (11-7). No obstant això, els visitants van poder reaccionar abans del descans ajustant de nou el marcador (14-13). Pocs minuts després de la represa, el conjunt sesrovirenc va capgirar la dinàmica agafant dos gols de marge fins poc després dels 45'. Els d'Ayats van tornar a agafar mínim avantatge abans d'un últim parcial d'1 a 0 en els darrers cinc minuts de partit amb una diana de Dani Peiró, de nou decisiu amb set gols. És desè ara l'OAR que la pròxima setmana vistarà La Roca.
El femení, per la seva banda, es va refermar en el lideratge amb una gran victòria precisament al pavelló de La Roca (29-31). Després d'un inici igualat, les de Pol Ibáñez es van posar per davant i, amb petits parcials, es van anar distanciant fins als quatre gols de marge després de l'equador. Un 3-0 de les del Vallès Oriental va ajustar el marcador abans del 15-16 del descans.
Es va mantenir la dinàmica al segon temps, amb dos o tres gols d'avantatge de les gracienques que es van mantenir per davant fins que a cinc minuts pel final, La Roca va igualar (27-27). Van estar més encertades les blanc-i-verdes en l'últim tram per refer-se a la perfecció de la primera ensopegada de la temporada i aprofitar, aquesta setmana sí, les derrotes dels rivals directes: els filials de Granollers i Elche, que ara queden a tres i quatre punts, respectivament.