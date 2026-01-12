Doble victòria de l'OAR Gràcia en la tornada a la competició

La tornada a la feina va ser gairebé somniada per als dos principals equips de l'OAR. Els sèniors graciencs van inaugurar el 2026 amb victòries patides i importants per a continuar escalant posicions a la taula. El masculí va aconseguir el triomf en el primer partit de la segona volta a la pista de l'Handbol Banyoles (32-34) en un enfrontament que es va decidir per detalls, mentre que el femení es va imposar al Boccaccio al CH Palautordera (31-27) en un duel també molt igualat que es va decidir en el tram final.
Les de Pol Ibáñez van viure un partit ple d'alternatives. Les visitants van començar manant en el marcador i van anar mantenint la renda fins als últims minuts del primer temps. Per moments, fins i tot es van allunyar a tres o quatre gols de distància. Un parcial de 5-1 en els deu minuts anteriors al pas per vestidors van igualar al màxim el duel (15-15) al descans. A la represa, es va mantenir la màxima igualtat fins a l'equador, quan les gracienques van donar una passa endavant per agafar avantatge i certificar el triomf en el tram final amb una extraordinària actuació de Maria Fernández amb quinze gols, pràcticament la meitat del total. L'OAR tanca la primera volta amb vuit victòries, un empat i tres derrotes, coliderant la taula amb disset punts, els mateixos que tenen Handbol Onda i Marni. Un punt per sota es troba la Fundació Handbol Sant Vicenç, pròxim rival de les blanc-i-verdes al Boccaccio.
D'altra banda, l'equip masculí va iniciar la segona meitat de la competició amb una important victòria a la pista del Banyoles. Amb un guió similar al partit del femení, els de Pere Ayats van començar per darrere en el primer tram del duel (9-6), però passat l'equador van accelerar per igualar el marcador i posar-se per davant abans del descans, fins i tot obrint una escletxa de quatre gols al pas per vestidors (16-20). Un 10-6 en quinze minuts de la represa va tornar a empatar el resultat abans del tram final. Els graciencs van agafar de nou el ritme fins a l'ajustat final que va caure del costat sabadellenc (32-34). Quarta jornada consecutiva puntuant de l'OAR que se situa novè i ja es comença a apropar a la zona noble de la taula. La pròxima jornada rebran l'equip que els precedeix a la classificació, l'Handbol Sant Cugat.