Nick Hardt guanya el 31è Open Green Court del Tennis Sabadell

De la fase prèvia al campionat. Nick Hardt ha completat la seva setmana fantàstica amb una agònica victòria en la final davant del campió de l'anterior edició, Lorenzo Giustino, en tres sets. D'aquesta manera, el jugador dominicà alça el trofeu al 31è Open Green Court havent eliminat el quart, el segon i el primer cap de sèrie del quadre en un desplegament físic i tenístic espectacular a la pista central del Club Tennis Sabadell, davant d'una forta presència de públic a la graderia.
Hardt arribava al duel decisiu amb molta càrrega física després de superar Ivan Gakhov en un partit de més de tres hores a les semifinals (7-6, 6-7 i 6-3). Giustino, en canvi, va tenir un enfrontament molt més còmode el dissabte, accedint a la final abans de finalitzar el primer set per una lesió de Nicolás Álvarez Varona amb 4-3 en el marcador i un break a cada banda.
A la final, no obstant això, la teòrica diferència de cansament no s'ha notat. De fet, Hardt ha trencat el sac de l'italià amb 1-2 i s'ha posat amb un clar 2-5 favorable amb un segon break. Giustino ha pujat el nivell i ha dificultat el tancament del punt per al dominicà que s'ha acabat imposant per 4-6 en la quarta pilota de set. En el segon s'ha mantingut la dinàmica amb què s'ha acabat l'anterior set. El primer cap de sèrie ha trencat la sacada del seu rival en la seva primera oportunitat i ha mantingut el seu nivell per igualar la sèrie amb el 6-3.
El tercer i definitiu set ha començat amb un ritme molt alt i amb grans alternatives. De fet, l'1-1 després dels primers jocs ha estat amb break inclòs a banda i banda. A partir d'aquí, en el tercer joc, Hardt ha defensat un 0-40 en contra i, després del 2-3, ha agafat avantatge amb un nou trencament sobre la sacada de Giustino. Finalment, en la primera pilota de partit, el dominicà ha tancat el seu triomf amb el 2-6. Una victòria merescuda i treballada del nou campió de l'Open Gren Court.