Òscar Salguero torna a ser campió del món a Singapur

Sense expectatives i amb objectius menys ambiciosos del que acostuma, però Òscar Salguero tornarà a casa amb una medalla més penjada del coll, com a mínim. I és d'or. El sabadellenc ha pujat al més alt del calaix en el 4x100 estils mixt, prova en què va ser bronze als Jocs de París de l'estiu passat. Salguero, que no sabia si competiria en la prova, ha nedat la braça amb un gran temps que ha permès el seu equip aconseguir el metall.
En la classificació de la jornada matinal, l'equip espanyol ha estat segon, amb un temps de 4:38.03, només per darrere dels australians (4:36.76). No obstant això, en la final, després de ser segons gran part de la cursa, el relleu estatal, format també per Nuria Marquès, Íñigo Llopis i Tasy Dmytrivse, ha fet una gran remuntada al final per a aconseguir el triomf de prova amb un temps de 4:31.50, rècord de la competició. Per darrere, Gran Bretanya ha estat plata (4:31.65) i Austràlia, bronze (4:32.05).
Salguero, amb 1:11.09, ha empitjorat lleugerament la seva marca del matí (1:10.99), però ha demostrat que al seu millor nivell està de sobres capacitat per lluitar pels podis. Després del 200 estils del dilluns passat, el del CN Sabadell tancarà la seva participació a Singapur amb la seva prova estrella, els 100 braça SB8, aquest dissabte. Sense pressió, però amb confiança per sumar un nou èxit en un Mundial que ha començat de la millor manera possible.