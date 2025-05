Més de 200 inscrits en la primera Akelarre Trail

La Unió Excursionista de Sabadell es prepara per a la primera edició de l'Akelarre Trail. La cursa, organitzada per Espai La Mola, constarà de dotze quilòmetres amb un recorregut pel Rodal del Ripoll. Com a fet curiós, hi haurà dues sortides, una de no mixta a les 20:30 h i una de mixta a les 20:35, des de les piscines Joan Serra i passant pels espais de pista del contorn del riu. La iniciativa també té un marcat toc reivindicatiu i simbòlic perquè el principal objectiu és visibilitzar que les dones han de poder sortir a córrer per on vulguin i a l'hora que vulguin sense haver de tenir por o sentir-se insegures. "Hi ha molta gent que s'ha apuntat com a mostra de suport al missatge que volem donar", explica la Diana Cirera, membre de la UES i una de les impulsores de l'esdeveniment.

Malgrat que són dotze quilòmetres amb un desnivell de 155 m, la cursa no és competitiva. Tot just és una prova pilot, però l'acollida ha estat molt bona. "Tenim 205 inscrits, que ja era la previsió inicial. 116 són dones, un 57%, i els 89 restants, homes. Estem molt contentes", apunta l'Elisenda Campi, també de l'organització. La data coincideix amb la Festa Major de Sol i Padrís i Sant Oleguer i, després de completar el recorregut, els inscrits podran fer comunió amb un petit sopar aprofitant la botifarrada de les festes del barri. Sent una cursa nocturna, l'equip organitzador, amb el suport d'una setantena de voluntaris i voluntàries, s'ha volgut assegurar que no hi hagi incidents. "Hi haurà 'senglars' per marcar el camí i que ningú quedi despenjat, una bicicleta que marcarà la sortida i l'escombra pels que puguin quedar més enrere. El recorregut és molt senzill, però ens hem volgut guardar l'esquena per evitar cap ensurt", admet Cirera.

La bona acollida per part de voluntaris i inscrits fa que les organitzadores pensin a donar continuïtat a la iniciativa, però prefereixen esperar a veure els resultats. "Quan fas una cursa així, lògicament és amb la idea de consolidar-la. Dit això, hem de veure com va i també quina infraestructura humana tenim en una possible segona edició. Esperem que sigui un èxit i després ja veurem", afirma Campi. En qualsevol cas, el divendres, a partir de les 20:30 h, la primera cursa nocturna i feminista arriba a Sabadell.