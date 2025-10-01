Rubén Martínez: "Cada mes volem ser pitjors que al següent”

El CE Sabadell ha tingut un inici de lliga molt memorable a la Primera Federació i, tot i que tan sols s’han disputat cinc jornades, s’estan superant les expectatives que els arlequinats van posar sobre aquesta plantilla. Ferran Costa, a la seva presentació, va ser molt prudent en assegurar que l’equip tindria una identitat pròpia, però sense fer falses afirmacions: “No us puc prometre victòries perquè serien paraules buides, però us puc assegurar que disputarem cada acció com si fos la més important”, va dir. I així ha estat.
Rubén Martínez, a la roda de premsa setmanal, ha assegurat que “hi ha una competitivitat interna molt sana i positiva i el míster no ens deixa abaixar la guàrdia, cosa que ens ha mantingut actius des de l’inici de la temporada”. L’extrem menorquí va gaudir de la seva primera titularitat en un partit oficial aquesta temporada, encara que no li dona gaire importància, explica: “És una categoria que conec i treballo per tenir els màxims minuts, però en el meu cas dono molta importància al grup i em mou molt la motivació diària de fer-ho bé sigui des d’on sigui. És clar que vull estar al camp i em trobo bé, però sempre posant per davant el grup”.
Rubén Martínez afirma que s’adaptaran al nou VAR “tant com faci falta” i desitja que toqui un dels “cocos” al sorteig de Copa.
“Seria un error confiar-se”
De cara al partit de diumenge a les 12 h, al camp de l’Antequera CF, la idea és mantenir aquesta bona ratxa amb la qual han començat l’any els arlequinats, però sense relaxar-se ni confiar-se. “Pensar en què no han guanyat cap partit seria un error. Anem a cada camp amb ganes i il·lusió de guanyar a qualsevol equip. Volem que el nostre equip actual sigui pitjor que el del mes vinent”, diu. En la mateixa línia va el seu discurs de balanç de l’any, i no veu una opció deixar de tocar de peus a terra. “Acaba de començar tot. Ens equivocaríem si miréssim la classificació. Hem de ser ambiciosos i ho som, però estem en una categoria molt dura i haurem de treballar molt per continuar a dalt”, assegura.
“L’afició juga un paper clau”
Enguany, s’ha arribat al rècord de socis en una temporada des de l’inici del segle XXI i els jugadors noten el caliu de la gent, que va començar, principalment, a finals de la temporada passada. Gairebé 6.000 socis és una xifra molt lloable per un equip que es troba a la tercera categoria estatal, però són una peça fonamental. “Vam aconseguir enganxar molta gent i cada vegada més ciutadans se senten identificats amb aquest equip. Això ens ajuda clarament. Sabem què hem de fer per donar-los força i que la dinàmica continuï sent la mateixa”, conclou.