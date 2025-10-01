L'hostaleria de Sabadell es posiciona: “La nova llei antitabac és desproporcionada”

El Gremi d’Hostaleria i Turisme de Sabadell s’ha posicionat en contra de l’avantprojecte de llei antitabac que prepara el govern espanyol i s’ha sumat a les al·legacions presentades per la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT). L’entitat considera que algunes de les mesures previstes, especialment la prohibició de fumar a terrasses i espais exteriors de bars i restaurants, podrien tenir conseqüències negatives i desproporcionades per al sector.
El president del Gremi, Jordi Roca, ha advertit que la nova llei podria portar cua. “Perdrem el client que fa el cafè a la terrassa amb la cigarreta. Al principi l’impacte hi serà. Després esperem que es normalitzi”, exposa. Segons el president, sempre han intentat trobar fórmules intermèdies, com la creació de zones per a fumadors i no fumadors o l’ús de sistemes tècnics de ventilació, i considera que hi hauria alternatives més senzilles que les plantejades per la normativa.
Roca critica també que la llei obligaria els empresaris a assumir un paper de “policia” amb els clients, una responsabilitat que considera innecessària i difícil de justificar. A més, subratlla que no reflecteix les demandes reals dels sabadellencs. En la seva opinió, la millor solució seria permetre als hostalers establir zones específiques i decidir com gestionar el fum als seus establiments. D’altra banda, també assenyala que hi ha altres mesures “més eficients” per a combatre contra el tabaquisme.
L’opinió entre els professionals sabadellencs del sector és pràcticament unànime: la majoria d’establiments consultats consideren que afectarà el consum. “Al principi hi haurà un impacte, després la clientela ho normalitzarà”, considera l’Eduard, des de Belles Arts, que concentren la major part de l’activitat a la terrassa. La mateixa opinió comparteix la Toñi del Treinta y Tantos: “Serà difícil anar vigilant la gent i fer de policia”, exposa. Al bar Carreras, la Toñi Álvarez creu que afectarà notablement l’activitat del sector. En canvi, es mostra més optimista en Josep, del Vilarrúbias, que no preveu grans afectacions.
La meitat dels bars, amb terrassa
La proposta normativa es troba actualment en fase d’audiència pública i haurà de passar encara pel Congrés dels Diputats abans de l’aprovació definitiva. Malgrat això, la inquietud ja és notable entre els hostalers sabadellencs, que alerten de l’impacte econòmic i social que podria tenir una restricció d’aquest abast en un municipi on l’hostaleria té un pes rellevant: a la nostra ciutat hi ha 430 terrasses. El 46,5% de bars i restaurants de Sabadell disposen de taules i cadires a l’exterior, segons dades facilitades per l’Ajuntament.
El document d’al·legacions de la FIHRT posa el focus en la responsabilitat que la futura llei atribueix als establiments en cas d’infraccions comeses a les terrasses. Segons el criteri de la federació, “és inviable exigir als propietaris que vetllin pel compliment de la norma en espais oberts”. “Les sancions han de recaure exclusivament en la persona que incompleix la normativa”, defensen, insistint que atribuir responsabilitats als establiments en exteriors seria una mesura “desproporcionada”. Les multes previstes per infraccions greus poden oscil·lar entre els 601 i els 10.000 euros, xifres que —alerten— podrien posar en risc la continuïtat de moltes petites empreses.
Des de la federació es recorda que “no hi ha cap país d’Europa amb una llei tan restrictiva”, amb l’única excepció de Suècia, “un país que no té vida en terrasses”. En canvi, a França, per exemple, la prohibició no inclou les terrasses de restauració. Per això, els empresaris de l’hostaleria consideren que les administracions “posen pals a les rodes” a un sector que encara es recupera dels efectes de la pandèmia i de l’augment generalitzat de costos.