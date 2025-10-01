"La classe mitjana s'està empobrint": l'oposició, en contra de la pujada d'impostos a Sabadell

"Els impostos han pujat un 20% en tres anys i això no sempre s'ha traduït en uns serveis de qualitat per als veïns". El portaveu de la Crida, Oriol Rifer, resumeix les sensacions de l'oposició sobre la pujada del 2,5% dels tributs municipals per al 2026.
Tots, des d'ERC fins al PP, demanen al Govern que contempli mesures i ajuts per als veïns per compensar-ho. La número 1 dels republicans, Sílvia Renom, lamenta els augments dels darrers anys i alerta de la “pressió fiscal” que han de suportar els sabadellencs. Cuca Santos (PP) mostra la seva preocupació per les conseqüències socials i defensa el contrari: abaixar impostos per a tothom.
"La gent ja no pot més: la classe mitjana s'està empobrint, no arriba a final de mes, no pot pagar el lloguer... Mentrestant, no rep cap ajut ni subvenció, i paga tota la festa", denuncia Santos. El regidor no adscrit, Gabriel Fernàndez, coincideix en l'expressió de la líder popular i critica el "sablazo fiscal continuat" que "pateixen" els sabadellencs.
"No es pot pujar els impostos a tothom per igual"
Tant la Crida com En Comú Podem proposen que l’increment no sigui lineal i que es tinguin en compte les situacions socioeconòmiques de cada família. "S'han apujat els impostos igual per a tothom i s'hauria de tenir en compte la situació de cadascú", apunta Rifer, que veu un "greuge" per a les classes humils.
La formació alternativa planteja fer les pujades per trams, mentre els comuns volen que les persones vulnerables tinguin el servei d’atenció domiciliària gratuït i quedin exemptes de la taxa de residus. ERC reclama una gestió “quirúrgica” dels tributs en lloc de pujar-los “a la lleugera i de forma lineal”, segons Renom.
La taxa de residus, en el punt de mira
Els tres grups a l'esquerra del PSC demanen incentius i mesures mediambientals. La Crida aposta per mesures fiscals per afavorir una mobilitat "més sostenible" i una gestió dels residus "molt més adequada". En el mateix sentit, ERC vol reformar la taxa local d'escombraries per aconseguir un "sistema més eficient". Els comuns fan un apunt més i proposen incentius fiscals per instal·lar comunitats energètiques.
Tota l’oposició coincideix a denunciar la “falta de transparència” del Govern en la informació sobre les ordenances fiscals. Rifer creu que l'executiu no té "cap intenció d'escoltar l'oposició". "Amb la informació de què disposem és molt difícil poder fer una valoració exhaustiva i de qualitat", conclou Renom.