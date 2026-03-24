Fita històrica al Sabadell BQ Vallès: el júnior femení es classifica per a la final a quatre de Catalunya

Cap de setmana històric per al Sabadell BQ Vallès, i també pel bàsquet a la ciutat. El júnior femení de l'entitat va aconseguir certificar matemàticament la classificació per a la final a quatre de Catalunya amb una patida i treballada victòria davant del Bàsquet Almeda (54-51). "Va ser un vespre molt maco perquè va ser a casa, es va omplir el pavelló, que jo no ho havia vist mai, i l'ambient va ser increïble. A més, ens ho jugàvem amb un rival directe. No va ser el partit més vistós, es van notar els nervis, i va ser un duel ple d'alternatives. Elles es van escapar al principi, vam remuntar i ens vam distanciar, i al final va estar tot molt ajustat. Quan va acabar la sensació va ser d'alliberament, de dir: 'ho hem fet'. És un somni complert per tancar una etapa. Són moltes hores d'entrenament i de feina diària que han trobat recompensa", afirma l'entrenador Miki Molgosa.
El conjunt verd va certificar el seu lloc amb dos partits de marge, que disputaran aquest mateix cap de setmana contra CB Santfeliuenc, segon classificat, i Viladecans, cuer de la lliga. "Tenim tres setmanes fins a la final a quatre i hem de trobar l'equilibri. La competició no ha acabat i també és important tenir la millor posició possible per a la F4. Hem de gaudir del camí i continuar creixent. Si podem guanyar els dos partits que ens queden, estic segur que serem terceres o segones", assegura. Passi el que passi la temporada és de matrícula d'honor.
Les sabadellenques arribaven a la segona fase de Preferent amb el cartell d'outsider. Després d'aconseguir l'ascens amb una primera ronda immaculada, amb plena de victòries, van arrencar la competició amb un 4-0 que les va situar entre les candidates a la lluita per la zona capdavantera. "Vam començar molt bé, aprofitant la inèrcia també de la primera fase, i després quan van arribar les primeres derrotes ens va costar una mica més. Vam veure l'objectiu massa a prop molt ràpid i ens ha pesat. En tots els esports hi ha dinàmiques i és impossible mantenir la inèrcia durant dotze mesos", analitza Molgosa.
La final a quatre se celebrarà a Reus el cap de setmana de l'11 i 12 d'abril. El primer classificat de la lliga s'enfrontarà al quart i el segon ho farà amb el tercer. Els tres primers aconsegueixen, a més, bitllet per al Campionat d'Espanya. "A un partit pot passar qualsevol cosa. He viscut moltes finals a quatre i sempre hi ha sorpreses. Nosaltres no tenim cap pressió, el premi d'estar allà ja és brutal. Els nervis han de ser per la resta. Seran 48 hores de moltes emocions", admet. Guanyant un partit, en tindran prou per ser a l'estatal. "Seria acollonant", assegura el tècnic. Sant Adrià, Santfeliuenc i Joventut són els altres equips que seran a la F4.
Aquest equip del BQ Vallès és el primer en gairebé trenta anys i tot just el tercer sabadellenc en tota la història, entre masculí i femení, que aconsegueix estar en una final a quatre de Catalunya en categoria júnior, l'última etapa del bàsquet formatiu. "És històric per al club i la ciutat. Consolida i referma el nostre projecte. No tenim sènior i les nenes es fixen en les del júnior, que són les grans i les referents. Ha de servir com a impuls per continuar creixent com a club i demostrar que a Sabadell també podem tenir equips que cada setmana competeixen contra els millors. A mi m'agrada dir que som la rebel·lió dels petits", diu. L'entitat està estudiant la possibilitat de tenir un sènior femení la pròxima temporada per donar continuïtat a aquesta exitosa generació, però només si poden tenir plaça en una categoria competitiva.