Situació i objectius dels sabadellencs de Segona Catalana a una jornada per acabar la lliga

Aquest cap de setmana acaba la lliga de Segona Catalana en el grup 4. Els sabadellencs de la categoria apuren les seves opcions amb encara dos d'ells amb objectius classificatoris reals. És el cas del Tibidabo, que serà l'encarregat de tancar la jornada i la competició amb un derbi de rivalitat contra el Can Rull RT el diumenge a les 12:15 h al municipal Paco Herrera. Els de Torre-romeu, que necessiten una carambola per fer play-off, ja sabran si realment es juguen alguna cosa o no perquè la resta de la jornada es disputa el dissabte a les 18 h.

L'equip entrenat per Toni Sánchez necessitarà guanyar el seu enfrontament, que el Sant Quirze perdi a casa amb el Berga i que Gironella contra el líder Ripollet i el Fatima a Ca n'Oriac davant del Sabadell Nord no guanyin. Aquesta combinació de resultats provocaria que els blanc-i-vermells ocupessin la darrera posició en la lluita per pujar a Primera Catalana. Poc probable, però possible. Al davant estarà un Can Rull que ja ha perdut matemàticament la categoria, però que arriba al duel després de guanyar un altre derbi contra la Sabadellenca (2-4).

La celebració d'un dels gols del Can Rull al municipal de la Creu / D. Chao

Precisament els del sud de la ciutat són els que tenen més en joc en aquesta última jornada de lliga. El conjunt dirigit per Juan Carlos Rodríguez és el primer equip fora de la zona vermella i ja no pot quedar entre els quatre últims, però es podria veure perjudicat per un descens arrossegat. Per assegurar la continuïtat a la categoria haurà de guanyar al camp del Barberà, que té dos punts més que els taronja.

El Sabadell Nord, per la seva banda, no té res en joc. Els arlequinats van confirmar el seu descens fa diverses jornades i, de fet, arriben a aquesta darrera setmana de competició després de rebre un correctiu molt sever a Berga (14-1). Els de Ca n'Oriac van jugar amb el juvenil 'B' i sense Cristian Barea a la banqueta. Ara, tancaran una temporada en què ha sortit tot malament.