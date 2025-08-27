Cinc del Sabadell Pickleball Club, amb la selecció espanyola a l'Europeu

Sabadell es continua consolidant com a epicentre del pickleball estatal. Després de la concentració de la selecció espanyola fa un mes a les instal·lacions del Vila Pickleball, al barri de Gràcia de la ciutat, enguany el seleccionador Esteban Martínez ha fet pública la llista de jugadors que representaran a la RFET en el Campionat d'Europa que se celebra a Roma del 19 al 21 de setembre. En total, pendran part de la cita vuit jugadors en categoria absoluta i vuit en categoria de +50, amb quatre homes i quatre dones en cadascuna.
La presència del Sabadell Pickeball Club és molt nombrosa i és que tots els catalans convocats, competeixen amb l'entitat. Pep Canyadell, Ignasi de Rueda, Claudio Quiñones i Clàudia Caymel han estat seleccionats en la categoria absoluta, mentre que Núria Salvador estarà en el +50. Canyadell serà el jugador més destacat de l'equip. El lleidatà, actualment, és el número 1 del rànquing espanyol masculí. De Rueda ocupa la tercera posició i Quiñones competeix habitualment en una lliga no professional dels Estats Units. D'altra banda, en el rànquing femení, Caymel és segona i Salvador, tercera de la seva categoria.
El seleccionador estatal, en la concentració al Vila Pickleball, va assegurar en declaracions al Diari de Sabadell que l'objectiu en l'Europeu a terres transalpines és competir amb els millors i lluitar per pujar al podi. "A Espanya tenim un nivell d'esports de raqueta molt alt i l'objectiu és lluitar per les medalles, si pot ser la d'or, millor", apuntava. Després del torneig continental, al novembre, el combinat espanyol tornarà a posar-se la granota de fer feina per al Mundial, que es disputarà a Miami. El final d'any arriba carregat de competicions de nivell per al pickleball estatal i Sabadell tornarà a jugar un paper cabdal en el creixement d'aquest emergent esport.