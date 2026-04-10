El CE Sabadell vol tornar al camí del triomf en la seva visita al cuer

Si el duel de la setmana passada va servir per caure en la trampa, el d'aquesta jornada és doblement perillós. No per la dificultat o dinàmica del rival, precisament pel contrari. Els arlequinats volen posar pressió al nou líder Eldense i per a aconseguir-ho no poden fallar dissabte (14 h, en directe a Movistar Plus, LaLiga Plus i Football Club) davant d’un Sevilla Atlético que és cuer i ja acarona el descens matemàtic. Tot plegat en la primera setmana de tota la temporada en què el CE Sabadell ha hagut de pair una derrota a casa en lliga, davant del Betis Deportivo, després d’un dia en què tot el que podia sortir malament, va sortir malament. "Passem pàgina ràpidament guanyem, empatem o perdem. El que hem de millorar ho tenim molt present i ho treballem durant la setmana perquè no torni a passar. No vam estar ben enfocats. Hem de tornar al camí de la serenor, de ser ordenats i no voler guanyar abans de començar a jugar", apunta Ferran Costa.
També és particular que el Centre d’Esports no comenci la jornada al capdavant de la taula. És el primer cop en tota la segona volta: tretze jornades i tres mesos després, els arlequinats tornen a ser l’equip perseguidor. El repte, classificació a banda, és recuperar les sensacions i deixar enrere el regust amarg de diumenge passat. "Vam perdre una mica el focus i les jugades que poden decantar un partit van sortir creu. En totes les temporades hi ha partits així. Fins al final hem de ser fidels al nostre estil i tenir clares quines són les prioritats. Hem fet un molt bon futbol la major part de la temporada i això és el que volem. La competició t’empenta a voler els punts abans d’hora i això et resta competitivitat. Ens hem de centrar a fer el nostre futbol perquè això ens apropa a tenir premi", apunta el tècnic.
En el capítol de les baixes, Costa no podrà comptar amb Sergi Segura, que encara no ha treballat amb el grup, Jan Molina ni José Ortega. A la llista s’uneix Miguelete, que l’altre dia es va provar a l’escalfament, però no va poder ser de la partida per les molèsties al genoll que pateix des de la setmana prèvia al duel contra l’Europa. "Està descartat. Li donarem una mica més de temps per veure si deixa enrere aquestes molèsties", apunta l’entrenador de Castelldefels. Per contra, torna a la convocatòria el davanter Alan Godoy després de complir cicle d’amonestacions. En aquest sentit, dues peces clau com Joel Priego i Diego Fuoli es troben a una de la suspensió.
L'equip menys golejador de la categoria
Al davant, per tercera setmana consecutiva, estarà un filial: el Sevilla Atlético. El conjunt andalús és el cuer de la categoria amb 23 punts, a catorze de la permanència amb set jornades per disputar. Acumulen catorze partits sense guanyar, de fet encara no ho han fet en el 2026. L’últim triomf data del desembre, quan es van imposar a l’Atlético Sanluqueño (2-1). "Ens tornem a enfrontar al filial d’un equip de primera divisió. La categoria ens ha ensenyat que tothom té capacitat per guanyar en qualsevol escenari. La setmana passada no vam estar bé en això i ens va costar el partit. El que ens ha portat fins aquí és estar molt centrats en tots els detalls perquè caiguin del nostre costat. Estem en un tram que és especialment important no equivocar-te. Sabem que hem de fer moltes coses bé per guanyar a Sevilla", apunta Costa.
El conjunt dirigit per Marco García arriba al duel després d’empatar a domicili, precisament contra el Sanluqueño. Com a locals han aconseguit els seus quatre triomfs de la temporada i han puntuat contra equips de la zona alta. De fet, no han perdut cap duel a casa per més d’un gol. El seu principal problema és de cara a porta: només quinze gols anotats, el que menys de tota la categoria. "Sí que fins ara ha estat un equip amb dificultats per tenir una capacitat golejadora àmplia, però a noranta minuts s’ha d’estar molt atent perquè individualment són forts. A diferència del Betis, és més físic, menys dinàmic i més ordenat, però cada equip té les seves particularitats. El més important és que nosaltres puguem donar el nostre millor nivell", analitza.
Un precedent, en l'estrena de la Primera Federació
Tot just serà el segon cop que el Centre d'Esports visita el Sevilla Atlético en la seva història. En l'únic precedent, el resultat final va ser d'empat a zero en un partit que va servir als arlequinats per estrenar la Primera Federació, l'agost del 2021, amb Antonio Hidalgo a la banqueta. En el duel de la primera volta, el novembre passat, la balança va caure del costat sabadellenc gràcies a un gold'Agustín Coscia al quart d'hora de joc. Ara, un nou 'partit trampa' per tornar a sumar de tres i buscar de nou el lideratge.