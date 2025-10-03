Doble compromís de Supercopa d'Espanya per al CN Sabadell a la Sant Jordi

Segon títol de la temporada en joc per al CN Sabadell. Després de les proves a la Copa Catalunya, els equips absoluts de waterpolo de l'entitat buscaran alçar el trofeu de la Supercopa d'Espanya en una doble cita de nivell a la piscina Sant Jordi. La jornada l'obrirà l'Astralpool, amb la final femenina davant del CN Sant Andreu, a partir de les 11:30 h. Les de David Palma han patit força canvis en la plantilla i encara es troben en un procés d'adaptació. "És un equip molt nou, amb set incorporacions i portem un mes de preparació. Aquestes últimes setmanes ja estem veient una evolució clara, però queda clar que encara ens falta per arribar al millor nivell. L'objectiu, com sempre, és ser un equip molt competitiu que pugui lluitar pels títols, però hem de tenir paciència", assegura el tècnic.
Les sabadellenques arriben al duel després de ser quartes a la Copa Catalunya, caient davant de Sant Andreu i Terrassa a les semifinals i el partit pel tercer i quart lloc, respectivament. Amb molta presència també de jugadores estrangeres, les sensacions, malgrat tot, no són dolentes. "Evidentment, a les jugadores de fora els costa una mica més pel tema de l'idioma i la manera de jugar al waterpolo català. Encara ens estem coneixent. A nivell d'actitud i il·lusió he vist l'equip molt bé fins ara, més enllà de resultats. Sí que ens va faltar ritme de partit en alguns trams. El condicionament físic és un dels punts que més hem treballat durant la pretemporada perquè és clau. Les més joves ja han agafat el punt i de mica en mica anirem creixent, això segur".
Un dels mals de cap de Palma, com a mínim de moment, és el tema de la presència d'aquestes jugadores que no s'han format al waterpolo estatal. En total, a la plantilla sabadellenca n'hi ha cinc, però per la normativa vigent de la RFEN, que va denunciar el president Claudi Martí fa algunes setmanes, només quatre poden entrar en convocatòria de forma simultània. Per tant, el tècnic n'haurà de descartar una per a la final del diumenge. "No hi ha motius esportius per fer-ho i això ho fa més complicat. És una situació estranya i les jugadores sembla que ho van entenent. Encara no hem decidit qui es quedarà fora". També serà baixa Judith Forca que podria començar a entrenar amb l'equip la pròxima setmana amb la previsió de tenir alguns minuts testimonials en l'estrena de la Champions, a finals de mes.
Al davant estarà un CNSA que, després de guanyar Copa i Champions la temporada passada, s'ha reforçat amb les australianes Alice Williams i Pippa Pedley i la neerlandesa Robin Jutte. Pel que fa a les baixes, destaca la sortida de Paula Crespí, que ha arribat a l'Astralpool, i la retirada de la sabadellenca Marina Cordobés. "Hem de tocar de peus a terra. El Sant Andreu manté gairebé tot el bloc de l'any passat i puja el nivell amb les incorporacions de les jugadores estrangeres. Són les campiones d'Europa i seran les favorites. Per primer cop ens traiem nosaltres aquesta etiqueta i ens toca lluitar pels títols des d'un segon pla. Intentarem continuar creixent i competir al màxim", afirma Palma.
Un cop hagi acabat la final femenina, serà el torn de la masculina. El KEIO buscarà, una vegada més, trencar l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta a partir de les 14 h en el mateix escenari. Precisament a la Sant Jordi, sabadellencs i barcelonins es van veure les cares fa tot just set dies amb victòria dels mariners per 17-10 a la final de Copa Catalunya. "Vam fer un bon paper, però a la tercera i quarta part van trencar el partit. Ells també han tingut canvis i això ens va permetre igualar forces en molts trams. Igualment, tenim molt marge de millora i, ara, volem estar més a prop del triomf", apunta el capità Edu Lorrio.
El conjunt entrenat per Quim Colet arriba a l'enfrontament després de començar la temporada amb duels definitius pràcticament des del primer dia. Un cop superada la prèvia de la Champions, contra Spandau i Vasas, els sabadellencs ja s'han enfrontat també al CN Barcelona en un primer mes de competició de gran nivell. "Les sensacions fins ara són positives. Encara hem de créixer i acoblar els nous al nostre sistema. Els primers mesos sempre són d'adaptació. No estem en el nostre màxim nivell, lògicament, però veig l'equip amb ganes i crec que podrem treure el millor rendiment, en el punt que ens trobem", afirma Lorrio.
Ara, la Supercopa en joc, una altra vegada davant del Barceloneta. "Tenim la referència recent de la Copa Catalunya. Ens ha servit per veure en què hem de millorar i també en quin punt es troben ells. Després del descans ens està costant, va passar a l'últim partit i també en altres enfrontaments d'aquest inici, no trobem un motiu concret, però ho hem parlat al vestidor perquè el tercer quart et defineix molt el marcador", analitza el madrileny. Doble test en clau sabadellenc, tots dos amb el cartell d'outsiders en la lluita pel títol, però amb màxima ambició per donar una alegria.