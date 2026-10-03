ARA A PORTADA

Suspès el CE Sabadell - Andorra per la previsió meteorològica

Esports

LaLiga ha decidit que no es disputarà el partit per evitar riscos davant les precipitacions que haurien de caure al Vallès Occidental en les pròximes hores

  • Gent amb paraigües a la Nova Creu Alta -
Publicat el 03 d’octubre de 2026 a les 16:32
Actualitzat el 03 d’octubre de 2026 a les 16:41

No es juga. Així ho ha comunicat oficialment LaLiga als clubs implicats davant la previsió meteorològica per a les pròximes hores a la comarca. El duel que havia d’enfrontar el CE Sabadell i el FC Andorra aquesta tarda a la Nova Creu Alta s’haurà de disputar en una nova data després que competició hagi decidit evitar riscos en els desplaçaments i el correcte desenvolupament del partit, a causa de les fortes precipitacions de què ha alertat el Meteocat i que podrien comportar grans acumulacions d’aigua des d’aquest vespre.

El Vallès Occidental era una de les zones amb un grau d'alerta de 6/6 a partir de les 20 h i fins a les 14 h de demà diumenge al migdia. Malgrat que en les últimes hores la pluja a Sabadell ha estat força suau i gairebé testimonial, el possible temporal, fins i tot amb avís de 'mini-huracà' mediterrani, a partir de la tarda ha fet prendre aquesta mesura de precaució abans que es convertís en una possible situació de perill.

La Generalitat ja havia activat el pla Inuncat a la comarca i havia recomanat anul·lar les activitats a l’aire lliure, incloses les d’àmbit esportiu, com ja s'ha vist en altres esdeveniments previstos per al cap de setmana que finalment no es duran a terme. Pel que fa a les competicions esportives, i més concretament en el futbol, la Federació Catalana de Futbol ja havia notificat la suspensió dels partits previstos a partir de les 17 h fins a les 14 h de diumenge, una mesura que afecta precisament el duel que el filial arlequinat havia de disputar a Horta (dg., 12 h). 

A l'espera de conèixer més detalls, ara, Centre d’Esports i Andorra hauran d’acordar amb LaLiga una nova data per a disputar l’enfrontament de la jornada 8 de Segona Divisió. Segons han informat els clubs i l'organització, en les pròximes hores s'hauria de comunicat quan es jugarà finalment.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades