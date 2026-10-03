Suspès el CE Sabadell - Andorra per la previsió meteorològica

No es juga. Així ho ha comunicat oficialment LaLiga als clubs implicats davant la previsió meteorològica per a les pròximes hores a la comarca. El duel que havia d’enfrontar el CE Sabadell i el FC Andorra aquesta tarda a la Nova Creu Alta s’haurà de disputar en una nova data després que competició hagi decidit evitar riscos en els desplaçaments i el correcte desenvolupament del partit, a causa de les fortes precipitacions de què ha alertat el Meteocat i que podrien comportar grans acumulacions d’aigua des d’aquest vespre.
El Vallès Occidental era una de les zones amb un grau d'alerta de 6/6 a partir de les 20 h i fins a les 14 h de demà diumenge al migdia. Malgrat que en les últimes hores la pluja a Sabadell ha estat força suau i gairebé testimonial, el possible temporal, fins i tot amb avís de 'mini-huracà' mediterrani, a partir de la tarda ha fet prendre aquesta mesura de precaució abans que es convertís en una possible situació de perill.
La Generalitat ja havia activat el pla Inuncat a la comarca i havia recomanat anul·lar les activitats a l’aire lliure, incloses les d’àmbit esportiu, com ja s'ha vist en altres esdeveniments previstos per al cap de setmana que finalment no es duran a terme. Pel que fa a les competicions esportives, i més concretament en el futbol, la Federació Catalana de Futbol ja havia notificat la suspensió dels partits previstos a partir de les 17 h fins a les 14 h de diumenge, una mesura que afecta precisament el duel que el filial arlequinat havia de disputar a Horta (dg., 12 h).
A l'espera de conèixer més detalls, ara, Centre d’Esports i Andorra hauran d’acordar amb LaLiga una nova data per a disputar l’enfrontament de la jornada 8 de Segona Divisió. Segons han informat els clubs i l'organització, en les pròximes hores s'hauria de comunicat quan es jugarà finalment.