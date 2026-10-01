Exigent estrena per a l'OAR Gràcia femení a casa

El Boccaccio Arena es tornarà a vestir de gala aquest dissabte per a l'estrena de la Divisió d'Honor Plata femenina. L'OAR Gràcia arrenca la temporada amb la visita del filial del CBM Elche, de màxima categoria. Tot plegat en el debut de Claudi Olivé com a entrenador gracienc. "Qualsevol canvi sempre genera una situació d'estrès, però l'adaptació és bona. Hem mantingut l'estil ofensiu de l'equip, perquè és un sistema molt identificat i clar. En la defensa sí que hem treballat alguns factors en què hi ha marge de millora i volem donar una passa endavant. És a on estem dedicant més esforç ara mateix", afirma.
El tècnic, amb gran experiència a l'handbol tarragoní, va aparèixer a l'agost per ocupar la banqueta, en el lloc de Pol Ibáñez. "És un club molt ben estructurat i que treballa molt bé en tots els àmbits. Volia conèixer la forma de treballar en una entitat d'aquesta dimensió, que a Tarragona tenim una mancança d'estructures d'aquest tipus. També tenia ganes per la categoria, que és especialment exigent, però també molt bonica i plena d'equips joves i amb talent", explica.
El primer test per a Olivé i el seu equip és davant d'un Elche que torna a estar entre els aspirants a la zona alta. Les sensacions, no obstant això, són positives per a afrontar el duel amb garanties. "L'equip sap competir molt bé. Ho he vist des del primer dia que quan comença un partit es posen la granota de fer feina i no s'aturen. Veig l'equip preparat per l'estrena. La feina és bona i s'han adaptat bé a l'estil. Som ràpides, compactes i tenim una bona porteria també. Els resultats manen, però estem en una línia positiva i som optimistes", assegura.
Al conjunt gracienc destaca la baixa de la capitana Clàudia Marrugat, que es va retirar al final de la temporada passada, i tampoc estarà disponible encara la jove Jordina Salvador, lesionada. D'altra banda, s'incorporen la portera Paola Davidof i Andrea Cañadas, i continuen peces com Irene Garcia, Berta Prat o Maria Fernández. "Els equips han canviat bastant i encara és una incògnita la categoria. Nosaltres també hem tingut alguna baixa sensible i, realment, l'únic objectiu és competir al màxim cada partit, això és obligatori. Després ja veurem on som", sintetitza Olivé.
El masculí rep el Sant Esteve just abans
Els de Lluís Marrugat, per la seva banda, busquen la seva segona victòria a Primera Nacional. Després d'estrenar-se amb un triomf, van caure a la pista del Granollers (35-32) la passada jornada i, ara, de nou al Boccaccio, intentaran fer-se forts davant del CH Sant Esteve de Palautordera, just abans del partit del femení, a partir de les 18 h.